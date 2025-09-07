Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito

Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron por primera vez juntos en el recital de Lali Espósito que dio en el estadio de Vélez, luego de que las últimas semanas estuvieron envueltos en rumores de crisis e infidelidad. La pareja se mostró unida y sonriente en un evento multitudinario, en medio de la atención mediática que provocó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

La noche del sábado 6 de septiembre, los actores asistieron juntos al show de la cantante, amiga de Cande desde sus inicios juntos a Cris Morena. La pareja fue retratada por diversos fans en las redes sociales, donde compartieron distintas fotos donde se los notaba relajados, observando el escenario y disfrutando del espectáculo. La imagen cobró especial relevancia porque se produjo a menos de un mes de que ambos quedaran involucrados en la polémica ruptura que terminó en un posteo del actor desmintiendo que haya tenido algún tipo de vínculo sentimental con Accardi.

El contexto de esta reaparición pública está marcado por semanas de especulaciones. La ruptura de Gimena y Nico Vázquez, tras 18 años de relación, se volvió tema central en los medios luego de que la actriz admitiera públicamente una infidelidad. Esta confesión desató una ola de rumores sobre la identidad del “tercero en discordia”, y el nombre de Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra teatral En otras palabras, comenzó a circular como supuesto amante. Aunque la propia Gimena desmintió esa versión y aclaró que la infidelidad fue con “un random”, desligando a Gil de cualquier implicancia, las especulaciones persistieron y afectaron la imagen de la pareja que aún sigue unida.

En medio de este clima, la foto de ambos en el recital de Lali se interpretó como una respuesta directa a los rumores. La pareja optó por no exponerse durante el estallido de la polémica, pero decidió mostrarse en público para dejar en claro que siguen juntos y apuestan a su relación. La imagen, en la que se los ve sonrientes y cercanos, fue leída como una señal de unidad y de que el romance continúa firme, pese a las versiones que circularon en las últimas semanas.

Las declaraciones de los protagonistas también contribuyeron a desmentir las versiones de crisis. El actor, consultado por la prensa sobre su situación sentimental, afirmó: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”. El actor agregó: “Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, en referencia a la familia que formaron junto a su hijo Pino, de apenas nueve meses de edad. Además, fue claro en su pedido: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.

La elección del recital de Lali Espósito como escenario para esta reaparición no fue casual. Vetrano mantiene una amistad de larga data con la cantante, desde que ambas compartieron elenco en las tiras infantiles de Cris Morena, como “Chiquititas” y “Rincón de luz”. La relación entre ambas artistas se remonta a la infancia, lo que explica la presencia de la pareja en un evento tan importante para su entorno personal y profesional.

Una semana atrás, se habían mostrado juntos en las historias de Instagram del actor, donde ambos aparecieron sonrientes junto a su hijo Pino, con un fondo portuario visible desde un balcón. Otra de las tomas, publicada por la actriz, mostró a Andrés en solitario, mirando al cielo en medio del mismo entorno portuario. Ambas publicaciones evocaron una rutina cotidiana y bus­caron dar respuesta a las especulaciones.