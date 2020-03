Andrés Nara bancó a Maxi López en su enojo con Wanda por volver a Milán

Compartir

El desesperante clima que se vive en Europa, como en todo el mundo, por el embate del coronavirus desató un nuevo conflicto entre Wanda Nara y Maxi López. Apenas se desató la pandemia, el futbolista elogió a su exesposa por llevarse a sus hijos a París, en donde juega Mauro Icardi. Sin embargo, su decisión de regresar con toda la familia a Milán hizo que Maxi estalle de furia. Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, tomó postura del lado de su exyerno.

“Yo sé los chicos están perfectamente bien. Sé que toma todos los recaudos y cuidados que corresponden ante la situación que se está viviendo en Europa”, aseguró el empresario a la web de Radio Mitre. “En este tipo de casos trato de ser lo más lógico posible y lo más objetivo que pueda. El domicilio de ella es en Milán. Ella estaba en París porque su pareja trabaja ahí. Considero que ha tomado todos los recaudos. Pueden hacerlo económicamente. Imagino que todo fue con extrema seguridad”, aseveró, quebrando una lanza por su hija.

Sin embargo, a la hora de hablar del malestar que expresó Maxi en sus redes por la decisión de su ex, le dio la razón: “Entiendo el malestar de Maxi, pero sé que ellos están en una grieta. Si me hubiese preguntado le hubiera dicho que no viaje a Italia. La situación en Europa es peor y todo es distinto. A la cuarentena le ponen restricciones diferentes. No sé como son las reglas de juego sobre está situación”, expresó.