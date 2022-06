Andy Kusnetzoff fue engañado en vivo por un oyente que le contó una historia falsa y no se la dejó pasar

Compartir

“Victor, de Máximo Paz, un pueblo de Santa Fe”, se presentó un oyente en el ciclo Perros de la calle conducido por Andy Kusnetzoff y contó que su actual pareja, Inés, no aceptaba que él tuviera en su living el perro embalsamado que había pertenecido a su madre fallecida.

“Está al lado de los sillones, en frente de la tele. Cuando viene Inés lo pongo en la habitación que era de mi mamá. Lo tapo cuando llueve porque él le tenía miedo a las tormentas”, siguió su relato el hombre presuntamente llamado Víctor, ante las dudas del conductor, que estaba acompañado por Ronnie Arias, Harry Salvarrey y Evelyn Botto en el ciclo de FM Urbana Play.

Tales fueron las dudas, que el mencionado oyente terminó por admitir que su historia era falsa. “Mirá Andy, nosotros somos actores, Analía (quien se había hecho pasar por Inés) y yo, Marcelo”. Sobre por qué contó al aire algo que no era cierto, explicó: “También soy escritor y el otro día cuando escuché a (Hernán) Casciari decidí hacer esta llamada para hacer conocer una de mis historias”. Entonces dijo que su relato pertenecía a un monólogo que escribió.

Su actitud no le gustó nada al conductor. “No te puedo aplaudir, entiendo que intentaste promocionarte. Me hacía ruido. Uno cuando hace radio cree en las historias, por eso no estoy a favor de lo que hizo, atenta contra la credibilidad de los oyentes. Entiendo su intención, que quiso hacerse el Casciari, pero para mí no salió”, sentenció.

Lo que más lo ofuscó fue haber confiado en un oyente: “Porque sino no le creemos a nadie, y eso es choto, porque muchos llaman para arreglar una pareja, para que los ayudemos en alguna difícil en la que están, con cualquier consigna divertida… Entonces, si uno va a promocionar que es actor… para mí es un boludo. No me enojé con él, pero no puedo festejarlo tampoco”. Entonces Harry se mostró a favor del hombre que había realizado el confuso llamado: “No es para tomarlo tan dramático. Pasó varias veces, en este caso llegó lejos y tiene un mérito”.

Andy no dejo pasar dicho comentario y volvió, insistente: “No puedo avalarlo, no puedo festejarlo. Su tono no era sobrador, pero atenta contra la credibilidad de los oyentes y no te podés meter con eso. Él quería ser un Casciari, pero no pasó. No banco el método. Atenta contra lo que nos dedicamos. No puedo felicitarlo. Nuestro trabajarlo es creer, por eso no puedo avalarlo, sino llamarían todos vivos con distintas historias”.

El ex CQC realiza su histórico ciclo desde hace más de 20 años. La primera emisora donde estuvo el programa fue Metro, hasta que el diciembre del 2020 sorprendió a todos al aire: “Día histórico para Perros de la calle, 15 de diciembre del 2020 y es histórico por muchas razones, no solo por el anuncio que vamos a hacer, sino por volver al estudio (post pandemia), es rarísimo. Teníamos un anuncio importante. Mis compañeros lo saben, es algo charlado, van pasando cosas y en los programas también pasan cosas. Nuestro anuncio es que Perros se muda de radio y se transforma”.

Entonces explicó: “Termina una etapa espectacular de 18 años con mucha felicidad, los mejores momentos que uno le puede pedir a un programa. Ahora se viene una etapa para concretar nuevos sueños, proyectos, para seguir reinventándonos. Ese es el anuncio oficial, que sería un montón”.

Al recordar la primera emisión de Perros de la calle, dijo: “Tuve una gran media hora y tres horas y media de más. Había que llenar, no sabíamos con qué. Después aprendí que no se trata de llenar con cosas de afuera sino de adentro. Más adelante entró un pibe que me vino a buscar a la puerta de radio, Cayetano, más adelante Harry, Florencia Suárez que en el 2008 había dejado un cv y se convirtió en mi compañera de vida y la madre de mi hija. Se fue formando el Perros actual, no nombro a todos, discúlpenme”.

