Anegamientos en la ciudad: para el concejal Herrera hay responsabilidades compartidas

El concejal de Juntos por el Cambio, Diego Herrera en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca los anegamientos en la ciudad, situación que hizo que muchos vecinos se quejen porque no han funcionado los sistemas de bombeo de la ciudad. El Edil indicó que en esto hay culpas compartidas porque muchas veces son los vecinos los que dejan residuos donde no deben y también el mantenimiento no es suficiente.

Herrera comenzó diciendo: «el primer problema que acá tenemos es el taponamiento porque el sistema para que drene el agua es así, por un lado, hay acumulación de tierra y por el otro es basura, entonces la forma que uno tiene para que esto no se dé más es la limpieza constante».

«Además, se debe contar con un equipamiento suficiente para que se pueda realizar la limpieza, los días en los que la tierra está seca, porque se necesita una especie de bombas de agua para poder hacer que se destraben las cañerías y demás», añadió.

«Esto en Formosa no hay. Nosotros estamos diseñando un plan para la ciudad ya que hay unas máquinas que funcionan en algunas ciudades que funciona con dos sistemas, por un lado, de limpieza vacío y uno de largado de agua con potencia para destrabar esa basura acumulada», indicó.

«Hay que decir que la situación se da por dos cuestiones, estamos los vecinos que no colaboramos y también la falta de mantenimiento porque esta tarea solo se da cuando llueve, ya que esto se tiene que dar de manera constante», manifestó.

Coparticipación

En relación a la coparticipación, explicó «a mí me encantaría que Formosa sea una provincia productiva y que solo pueda vivir de los fondos propios, pero esa no es la realidad y para que nosotros lleguemos a eso es todo un proceso de transformación para llegar a eso, mientras tanto no se puede dejar a una cantidad de empleados municipales y provinciales sin el ingreso más fuerte que tiene la provincia que es la coparticipación».