Ángel de Brito contó por qué Andy Kusnetzoff no vuelve con PH tras recibir el alta

El conductor de LAM explicó por qué su colega decidió no regresar a la televisión después de recuperarse del coronavirus.

Luego del mal momento que atravesó al ser internado por coronavirus, Andy Kusnetzoff recibió el alta, volvió con su familia y también a su ciclo radial Perros de la Calle.

Sin embargo, según contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, Andy no planea volver por el momento con PH Podemos Hablar, su ciclo de los sábados por la noche en Telefe.

“Andy no está haciendo su programa PH y también levantaron las repeticiones porque en el canal están bastante enojados con él porque decidió no trabajar más. Que está en todo su derecho ¿no? ”, reveló Ángel.

Y explicó: “Se asustó con todo lo que le pasó, la pasó mal físicamente, las primeras semanas estuvo muy dolorido y con problemas de respiración. Se alquiló un departamento para aislarse de su familia y recién retomó hace poco la radio”.

“Pero no quiere saber por ahora nada con la tele. La radio la puede hacer desde su casa, como la está haciendo. Entonces, por ahora no va a hacer tele y por eso se levantaron las repeticiones”, cerró De Brito sobre la llamativa ausencia de PH de la pantalla.