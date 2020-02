Ángel de Brito, contundente sobre la versión de embarazo de China Suárez

Compartir

El periodista fue consultado por el rumor de que la actriz volvería ser madre con Benjamín Vicuña.

Tras el fuerte cimbronazo en su relación, Eugenia «China» Suárez (27) y Benjamín Vicuña (41) atraviesan un excelente momento. En medio de cada vez más fuertes rumores de embarazo, el periodista Ángel de Brito se jugó el todo por el todo y se animó a una confirmación.

“A la China le encanta que especulen que está embarazada. ¿Es chamuyo?”, le preguntó un seguidor a través de Instagram Stories. Sin vueltas, el conductor contestó: “Está esperando. Pero está”.

El viernes, la propia actriz le puso el pecho a los rumores y también respondió consultas de sus seguidores en la red social. «Cuando tenga que contar o confirmar algo, lo haré sin vueltas ni rodeos”, comenzó la China.

“Por favor, córtenla con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones ni contar nada», concluyó tajante.

Días antes, un periodista chileno intentó despejar las dudas preguntándole directamente a la actriz si se encontraba en la dulce espera: «¡Ojalá! Muchas bendiciones para todos. Me encantan los bebés, así que ojalá… Me gustaría tener muchos más», había dicho, misteriosa.