Ángel de Brito, crítico con Tini Stoessel: «Yo no la admito como una nena llorando porque llueve»

“¿Ángel, no vas a hablar de lo que te respondió Tini de las críticas a su video llorando?”, le preguntaron este lunes durante su programa Ángel Responde (Bondi Live). Y sin esquivar el tema, Ángel de Brito se refirió a la polémica que comenzó cuando él criticó el video que la cantante subió llorando por la suspensión de su primer show del festival Futtura.

“Sí, hizo un descargo, pero no lo siento que sea para mí. Y si es para mí, está todo bien, es lo que pienso”, afirmó el conductor de LAM. Luego, profundizó su postura respecto al video que la artista compartió entre lágrimas: “Me parece que no la cuidan como artista al exponerse a llorar falsamente, no genuinamente, en una historia de Instagram. A mí me parece que la gente que tiene problemas de salud mental no debiera exponerse, si es el caso de Tini. Si no lo es, es mucho peor, porque también hay un marketing de los problemas de salud mental”.

El conductor aclaró que no buscó faltarle el respeto, pero insistió en su análisis: “Todos tenemos problemas. Algunos eligen hacerlos públicos y lucrar o mediatizar, y otros eligen transitarlos donde debe ser, en las esferas profesionales. Eso fue lo que señalé. Disculpen a todos los que les molestó, si fue tan grave. Lo voy a tener en cuenta para la próxima, como decía mi amiga Pampita”.

“Yo creo que Tini está en ese proceso de empezar a ser mujer en algunos sentidos: en cortar con los padres, en cortar con todo lo que le dijeron que haga, ‘que te tenés que mostrar de esta manera’. Tini no es como la ven públicamente. Lali es mucho más parecida a lo que es en la vida real. Tini todavía tiene ese personaje etéreo, como de Disney. Su vida no es Disney hace mucho tiempo. Creo que lucha con la Tini real y la Tini que le construyeron. Pero lo va a ir encontrando, porque es mega talentosa”. Y cerró con una frase que dejó clara su postura: “Ya es una mujer de 28 años. Entonces, yo no la admito como una nena de doce llorando en una red social porque llueve”.

El conflicto comenzó días atrás, cuando la artista publicó un video en sus historias de Instagram llorando al confirmar la suspensión de su show en Tecnópolis debido a una tormenta. Poco después, la cantante amplió su mensaje y compartió un nuevo clip en el que volvió a hablar entre lágrimas: “No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”.

La escena se volvió viral y generó una ola de reacciones. Mientras miles de fans empatizaron con su frustración, De Brito fue uno de los primeros en criticar la exposición emocional de la artista. En su programa Ángel Responde, el periodista opinó: “Por favor, que alguien cuide a Tini Stoessel. Que alguien la rescate de lo que esté viviendo. Porque una artista de su talla no puede llorar en un video porque se suspendió un show por lluvia. No es que vino un terremoto y mató a sus fans. Es por lluvia, lo más habitual”. También deslizó que el llanto podía reflejar un trasfondo más profundo: “Estuvo internada con problemas de depresión, algo le está pasando fuera de la lluvia y del show. No lloró por los fans, chicos, por favor, es lluvia nada más”.

Las declaraciones causaron revuelo y motivaron la respuesta de Tini, que decidió hablar del tema desde el escenario. Durante su primer concierto de Futttura, la cantante se refirió a la repercusión de su video y defendió su derecho a mostrarse vulnerable: “Hace uno o dos años atrás jamás hubiese subido un video llorando, porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Me parece triste tener que criticar las emociones”. Y agregó un mensaje a su público: “Déjense ser, sean. Si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente”.