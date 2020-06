Ángel de Brito habló de la versión de crisis entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: “Están juntos”

Compartir

El periodista respondió una consulta sobre el presente de la pareja tras que Paparazzi dijera que están mal.

Marcelo Tinelli conforma junto a Guillermina Valdés una de las parejas más famosas y queridas del ambiente artístico. Si bien han tenido sus crisis, en el último tiempo se ha mostrado súper unida, con rumores incluso de boda.

Por eso, sorprendió la versión que brindó la semana pasada Paparazzi, dando cuenta de que el conductor y la empresaria no estaría atravesando un buen momento. Según el sitio, habrían sido frecuentes las discusiones y resultaba llamativo que Guillemina no habría usado su anillo de compromiso mientras que el conductor sí.

Ángel de Brito habló en Twitter sobre la versión periodística ante la consulta de una seguidora: “¿Es verdad que Marcelo y Guillermina están separados? Ella no lo saludé este por Instagram como siempre?”, preguntó una mujer, atenta también a que Valdés no saludó al conductor por el Día del Padre.

Sin dudar, el conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió: “Tinelli y Guillermina se deben pelear como todas las parejas. Están juntos”, descartando por completo una separación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.