Ángel Di María se acerca a Rosario Central

El argentino no jugará más en el Benfica, y en Rosario se preparan para recibirlo. Debido a la inseguridad en aquella ciudad, el crack diagrama un complejo operativo para cumplir su sueño.

Hasta hace unas semanas, todo hacía pensar que la carrera de Ángel Di María daba un vuelco importante en algo que parecía definido. El argentino iba a dejar el Benfica a final de temporada y luego de jugar la Copa América 2024 con la Selección Argentina, tenía pensado volver a jugar en Rosario Central, el club que lo formó y que le dio la primera oportunidad. Sin embargo, una amenaza enviada a su familia en los últimos meses, cambió todo. Actualmente, Rosario es una de las ciudades más golpeadas por el narcotráfico en Argentina y Di María fue uno de los apuntados tras pedir paz para la ciudad en sus redes. «No vuelva más. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos», fue la carta que le dejaron a Di María, según informa el sitio Bitbol.

Tras ello, Di María pensó con su familia sobre qué hacer y la información que salía desde Portugal era que no iba a volver a Rosario Central y que estaba definido. Con Rosario Central fuera del mapa, las opciones que vinculaban a Di María era un interés del Flamengo, rumores del Inter Miami, ofertas de Arabia Saudita y hasta la posibilidad de firmar un año más con Benfica.

No obstante, la historia parece volver a tomar otro giro absoluto. La salida de Di María del Benfica es oficial y así lo hizo saber Rui Costa, presidente del club portugués. A través de sus redes sociales, el directivo expresó: «Fue un placer, gracias Di María». Y una foto del argentino celebrando un tanto suyo.

Ese fue el adiós oficial del Benfica. Rui Costa intentó convencerlo de renovar su contrato en las últimas semanas, pero tras una reunión cara a cara, el futbolista le confirmó que no iba a seguir en el Benfica. Lo que nadie esperaba era la información presentada por A Bola, el medio principal de fútbol en Portugal.

Según informa A Bola, Ángel Di María tendría decidido volver a Rosario Central para jugar seis meses y habría definido volver él solo a Argentina, mientras que el resto de su familia iría a vivir a Estados Unidos, con la expectativa de jugar en la MLS a comienzos del 2025, más precisamente en el Inter Miami.

Hoy en día, Rosario Central está peleando por ingresar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores, pero en el peor de los casos jugará los 16avos de la Conmebol Sudamericana (quedando tercero en el grupo). El detalle que marca A Bola es que el ciclo sería por seis meses, confirmándose luego de jugar la Copa América 2024 con la Selección Argentina.

Además del torneo internacional, Rosario Central juega la Liga Argentina y además todavía participa de la Copa Argentina. El regreso de Central también se vería impulsado por el retorno de otros futbolistas de peso como Marco Ruben (confirmado y oficial) y Franco Cervi, que quedó libre del Celta de Vigo. La expectativa en Rosario es altísima porque Central está a detalles de tener un equipo tremendo para el fútbol argentino y al menos en este 2024, lograr el fichaje más espectacular de todos: Ángel Di María.

La frase de Di María

sobre Rosario

«La idea de volver está. Mis hijas son felices cada vez que van a Rosario y si mi familia está bien, yo voy a estar bien y en la ciudad donde todos estemos felices. La idea de volver está y quiero estar bien cuando eso pase. El sueño de todos es ir a Europa y ya lo cumplí», aseguró hace un tiempo Di María.