Ángel, pícaro sobre una posible reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Una curiosa anécdota que Mariana Brey contó en Los Ángeles de la Mañana derivó en un chimento de Ángel de Brito sobre la pareja que conformaban Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

Todo comenzó cuando Brey contó que había tenido un sueño donde ella, Ángel, Andrea Taboada y Alejandro Fantino conducían un programa de radio junto a Cabré y Laurita.

“A vos te gusta Cabré”, le dijo De Brito a su compañera entre risas. Y ella le respondió: “Me cae cine puntos Nico, Laurita también y me encantaría que se arreglen”.

En ese momento, Ángel disparó: “No, no va a pasar. No va a pasar… está más cerca de otro que de él”, generando misterio alrededor del presente sentimental de la actriz y bailarina.

Días atrás, ella fue quien descartó una posible vuelta con el galán al confesar sin filtros: “No porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”.