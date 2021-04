Ángela Torres reconoció que el vínculo con sus padres es “delicado”: “Necesito diez años de terapia para sanar”

Compartir

Linkedin Print

Ángela Torres fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos hablar (Telefe). La cantante y actriz dio un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff anunció uno de los tópicos que se trataron en el programa: “Los que tuvieron o tienen una relación especial con sus padres”.

“Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito”, comenzó la nieta de Lolita Torres e hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres. “Mi familia siempre fue un bardo, toda familia de artistas, un quilombo mal. Y yo me sumé al quilombo de entrada. El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando”, reconoció.

Y siguió: “Yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa”. La joven reconoció además que no se llevó bien con algunas parejas de su madre, aunque no dio nombres, y contó que su niñez fue muy intensa, rodeada de artistas y con Carrá que trabajaba mucho.

“Siempre fue un lío. Mis papás nunca se llevaron bien, con sus motivos, y yo estaba en el medio. Mi viejo hizo de todo, es un aventurero de la vida. Tiene sus experiencias, que son magníficas, sus aventuras y anécdotas que me cuenta y valoro, pero es un hippie”, dijo la cantante, que resumió el vínculo con sus padres como “delicado”.

“Creo que lo que hice en mi vida es que mis amigos son un poco mi familia, y mis hermanos más que nada. Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas”, concluyó, un poco en serio un poco en broma.

Recordemos que hace un tiempo que Gloria Carrá confesaba que estaba en en pareja. Había disfrutado durante un largo tiempo de la soledad, hasta que el amor la sorprendió. Había decidido no dar mayores detalles hasta que la relación madurara. A mediados de diciembre, decidió que ya era tiempo y sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram dos fotos con su novio.

El hombre en cuestión es Ignacio Nacho Levy, editor de la revista La Garganta Poderosa y uno de los referentes de La Poderosa, una organización con fuerte presencia en los barrios populares. “Gracias gracias por los comentarios tan hermosos y llenos de amor. Todo vuelve”, escribió la actriz junto a las fotos con su novio.

Anteriormente, Gloria Carrá y Luciano Cáceres conformaron durante siete años una de las parejas más queridas del ambiente artístico. En 2009 nació su hija Amelia, al año siguiente se casaron y en septiembre de 2015 anunciaron su sorpresiva separación. Previamente, había estado en pareja con Marcelo Torres, papá de la actriz Ángela Torres. Según contó en una nota, las dos chicas aceptaron su nueva relación. De hecho, Ángela se lo había manifestado en su posteo en Instagram con un montón de corazones.





Compartir

Linkedin Print