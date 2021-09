Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de usar su fama para influir en la batalla por la custodia de sus hijos

Compartir

Linkedin Print

La ex pareja de Hollywood mantiene una dura batalla judicial desde su separación en 2016.

Angelina Jolie ha acusado a Brad Pitt de tratar de usar su status de celebridad para ganar un trato especial en la disputa por la custodia de sus hijos, informó esta miércoles el medio Page Six, que obtuvo acceso a la presentación judicial de la actriz contra su ex marido.

Los abogados de Pitt presentaron el lunes un pedido para revocar la decisión de destituir al juez John W. Ouderkirk, que está a cargo del caso. Pero el equipo legal de Jolie tomó represalias y en los documentos judiciales declararon: “Es el último esfuerzo por parte de un litigante famoso que busca un trato especial. No hay nada que ver o revisar aquí”.

En junio, Pitt, de 57 años, recibió la custodia compartida de sus hijos, una decisión que Jolie, de 45 años, decidió apelar. La actriz afirmó que tres de sus seis hijos querían testificar contra su padre, pero Ouderkirk, el magistrado que Pitt y Jolie eligieron inicialmente para mantener los detalles de su caso fuera de la prensa, lo impidió.

Pero solo un mes después, Jolie obtuvo una gran victoria cuando sus abogados convencieron a un tribunal de apelaciones de California de que Ouderkirk debería ser excluido con el argumento de que los abogados de Pitt no revelaron la relación laboral que tenían con el juez.

El equipo de Pitt ahora ha pedido permiso para presentar una apelación contra la decisión, pero la presentación de Jolie indicó que el Tribunal de Apelación fue unánime al concluir que Ouderkirk violó el claro mandato del Código de Ética Judicial.

El abogado de Pitt, Theodore J. Boutrous Jr., dijo a Page Six: “Permitir este tipo de estrategia de litigio astuta privará a los padres de un tiempo irremplazable con sus hijos, ya que los jueces son descalificados por razones menores en medio de sus casos”.

Jolie y Pitt fueron pareja por 12 años y tenían dos de casados cuando la actriz pidió el divorcio en septiembre de 2016, citando “diferencias irreconciliables”, y denunció a su entonces marido por abuso físico contra su hijo mayor, Maddox. En noviembre de ese año, el FBI anunció que no se presentarían cargos contra Pitt y lo absolvió de cualquier delito.

De los seis hijos que tienen en común, él único que no está sujeto a la decisión de custodia es Maddox, de 19 años. Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12, deberán someterse al acuerdo legal que lleguen sus padres.

“Hay muchas cosas que no puedo decir”, afirmó Jolie sobre sus años al lado de Pitt en una reciente entrevista con The Guardian. La ganadora del Oscar declaró que se separó del actor por la seguridad de su familia: “No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”.

El periodista le preguntó a la actriz si temió por la seguridad suya y de sus hijos durante su matrimonio con el actor, y ella respondió: “Sí, por la seguridad de toda mi familia”.

Pese a la batalla legal que mantiene con su ex marido, la actriz dijo quiere lo mejor para su familia. “Me gustaría que sigamos adelante como familia, todos nosotros, incluido su papá. Quiero que sanemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia… “.

Compartir

Linkedin Print