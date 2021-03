Angustiante pedido de la madre de menor que tiene sordera bilateral y necesita procesadores auditivos

Compartir

Ramona Rodríguez es la madre de un pequeño de 8 años que padece sordera bilateral profunda y que gracias a un implante coclear ha podido escuchar, pero el problema radica en que desde hace unos 4 meses se ha quedado nuevamente sin oír nada debido a que el procesador auditivo que necesita para ambos oídos y que debe ser renovado, no es autorizado por el gobierno de Formosa para de esta forma liberar el envío desde Buenos Aires. Muy angustiada, la mujer relató que por la pandemia el pedido de autorización se encuentra estancado en “algún ministerio” de Formosa.

“Mi hijo se llama Joaquín, tiene 8 años y necesita dos procesadores de habla porque nació hipoacúsico, tiene una sordera bilateral profunda y el pedido de entrega de estos aparatos lo tengo desde el año pasado, con el tema del coronavirus está estancada, mi hijo hasta hace 4 meses atrás escuchaba bien, ahora directamente no escucha de ningún lado, vivo yendo y viniendo, me ponen excusas tras excusas, que se ha cambiado de autoridades en el Ministerio (de Desarrollo Humano), que no pueden firmar, que todavía no vieron y así me tienen, pude hablar con un encargado del Profe -Incluir Salud-, que me da la misma respuesta, que no firman y no abren el lugar donde están los papeles, por el tema del coronavirus nadie nos atiende”, expuso la mujer.

“Mi hijo ya no está escuchando, hace un año que vengo pidiendo un procesador nuevo de ambos lados que él necesita para poder escuchar, en el 2019 viajé a Buenos Aires por la misma situación y mi hijo venía escuchando de un solo lado, desde ahí vengo luchando por los nuevos procesadores que necesita y no tengo respuesta, supuestamente no firman, después me dicen que no hay plata, que no hay presupuesto, que tengo que esperar y así sigo, cómo le explico a mi hijo que tiene 8 años todo lo que sucede”, expresó.

“Hoy me dijeron que el aparato sale 14 mil dólares, me vienen a hablar a mí de dólares cuando no sé sobre esto, si yo tuviera no andaría pidiendo, si de mi dependiera mi hijo no estaría sin escuchar”, expresó.

“También me dijeron que se autorizó el pedido, pero no está el pago, llamo a Buenos Aires y me dicen que no tienen nada, que están en la misma, que ellos mandan mails a Formosa pero que no les contestan, que por eso no le envían sus procesadores, de ahí vienen los aparatos y ellos dicen que están esperando el pago desde el gobierno de Formosa donde me dicen que no tienen respuesta, que no contestan el mail, que en agosto mandaron y no tienen respuesta, directamente nadie da respuesta, yo voy a Incluir Salud y tampoco me dan soluciones, dicen que ellos están esperando la firma, están esperando que se firme un papel, ya pasó un año y no saben dónde está el papel, dependo de eso, de la firma del ministro para que paguen”, explicó.

“Yo les dije que se pongan un segundo en los pies de un nene que escuchaba y que de repente no escucha, el domingo a la noche mi nene tuvo un ataque porque aparte de eso tiene problemas en los pulmones y tratamos de explicarle lo que sucede, pero no nos entiende, quiere que lo llevemos al hospital, que le pongan una vacuna y él piensa que poniéndole una vacuna va a escuchar, es una situación que atraviesa toda la familia porque no sabemos cómo contenerlo”, dijo angustiada la mujer.

“Falta que me firmen el papel, que el Ministerio autorice ese papel y no lo hacen por la pandemia, no entiendo lo que sucede, se pasan la pelota entre ellos, le escribí al gobernador porque quiero creer que entre todo es un ser humano, después me llamaron pero nadie me dio respuestas y así estamos, mi hijo sigue sin escuchar, fui a Defensoría del Pueblo, expuse mi caso, lo tomaron, hacen llamados pero es lo mismo porque todo está cerrado por el coronavirus”, aseveró.

“Yo no quiero que me reciban a mí, quiero que lean el papel y autoricen para que mi hijo tenga el procesador, que se pongan en un segundo en el lugar de un niño de 8 años que dejó de escuchar, no pueden tardar un año en firmar un papel”, manifestó.

“Quisiera creer que no tengo que hacer el trámite de nuevo, ellos me dicen que ya está y que tengo que esperar, pero cuánto más tengo que esperar, no puedo esperar ni un día más por favor”, suplicó.

“Mi hijo va a tercer grado y no puede hacer sus tareas, tampoco cosas de la vida cotidiana, quiere mirar dibujitos, arrima sus oídos a la tele porque no escucha nada y no se trata de eso, no es una cosa tan fácil, piensa que no andan los aparatos, pero en realidad no funcionan los implantes que él tiene”, dijo.

“Tengo mucha impotencia y lloro porque veo a mi hijo pedir cosas y no puede escuchar, si tengo que vender mi casa o vivir debajo de un puente para que mi hijo escuche lo hago, es algo incomprensible, no tiene explicación lo que están haciendo, no me pueden pedir que siga esperando, cuánto más debo esperar”, señaló Rodríguez.

“Yo no soy una mamá que se queda, he buscado mil formas, incluso para que le presten un procesador pero no se puede, es un implante que tiene, se sometió a una operación de cinco horas de cada lado para poder tener la posibilidad de escuchar, pasó todo eso cuando tenía 3 años y seguimos en la misma, desde ese tiempo que venimos padeciendo todo esto, se le dio la posibilidad de escuchar, él conoció ese mundo y de repente todo se terminó por la burocracia de que no firman un papel”, finalizó muy angustiada.

