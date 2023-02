Aníbal Fernández: «Cristina no está proscripta, puede ser candidata si quiere»

El ministro de Seguridad se diferenció del kirchnerismo duro que afirma que la vicepresidenta está proscripta, aunque legalmente no lo esté

En medio del clamor de una parte del Frente de Todos que crece semana a semana para que Cristina Kirchner se presente en las próximas elecciones presidenciales, Aníbal Fernández aclaró: “No está proscripta, puede ser candidata si quiere”. El ministro de Seguridad nacional se diferenció así del ala más dura del kirchnerismo que acusa de que existe un impedimento para que la vicepresidenta continúe su carrera política tras la condena en su contra en la causa Vialidad, aunque aún no existe tal restricción legal.

“No está proscripta hoy, no está proscripta”, resaltó, en varias oportunidades, Fernández en una entrevista con Clarín respecto de la situación de la vicepresidenta. Sin embargo, advirtió: “Si bien la legislación hoy no indica que esté proscripta, las condiciones en las cuales la dejan como candidata no son buenas para competir”.

“Si ella [por Kirchner] quiere ser candidata, nadie le puede decir que no. Fue dos veces presidenta de la Nación, es el cuadro más importante que pueda haber tenido en la política argentina. Nadie le puede decir que no. En todo caso, deberá competir con el presidente”, prosiguió el ministro de Seguridad.

Para Fernández, ese podría ser un escenario posible. “¿Por qué hay que tenerle miedo a competir?”, cuestionó, y prosiguió: “Y si la oposición en principio va a tener que competir. Hoy como están, no tienen resuelto nada, absolutamente nada. Van a tener que competir”.

El ministro resaltó la gestión de Alberto Fernández, a la que calificó de “excepcional” y “brillante”. “Aparecieron tantos que criticaban- porque es muy fácil criticar cuando el otro está trabajando como un loco- después de venir de cuatro años de la catástrofe macrista, más la pandemia, más la guerra, más tantas complicaciones”, resaltó.

El titular de la cartera de Seguridad nacional dijo que “no voy a dejar un presidente peronista solo. “No lo haré y voy a seguir trabajando al lado del presidente siempre”, agregó. En su parecer, Alberto Fernández tiene que ir por la reelección a presidente “porque después de semejante tarea hay más por hacer y se necesita alguien que tenga la estatura para hacerlo”.

Respecto de la interna en el Frente de Todos (FdT), el ministro Fernández dijo que “los impactos sobre el Presidente son innecesarios, porque el trabajo se tiene que hacer y no proponen cosas de otro color” y criticó el accionar de Wado de Pedro, a quien dijo tenerle cariño.

