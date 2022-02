Aníbal Fernández: «La lucha contra las drogas es permanente y constante»

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que Nación y provincia de Buenos Aires trabajan en conjunto para advertir sobre el riesgo de consumir cocaína adulterada y alertó que «puede haber más» de esta sustancia que causó hasta el momento la muerte a 20 personas y la internación a otras 49 en distintos centros asistenciales del conurbano bonaerense.

«Lo que estamos buscando es advertir que puede haber más de esta sustancia adulterada que genera muerte. Hay que decirles a aquellos que consumen que la situación es muy mala y muy incómoda en estas 48 horas, por lo menos hasta que las fuerzas de seguridad sigan avanzando con las investigaciones», afirmó el ministro en rueda de prensa.

Sobre la relación con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la cooperación de las fuerzas de seguridad nacionales en este caso puntual, Fernández contó que desde la provincia le pidieron «una mano para advertir» sobre el consumo de esta sustancia.

«Eso lo asumí como propio de la responsabilidad de los que combatimos el narcotráfico y de los que estamos constantemente diciendo lo malo que son las sustancias de estas características», agregó Fernández, quien dijo no tener diferencias con su par provincial.

«Abono la posición que él (por Berni) tuvo para advertir sobre lo que estaba pasando. Si bien la lucha contra las drogas es permanente y constante, en este caso hay que insistir a quienes consuman que tengan la precaución de no hacerlo porque lo que hay en los barrios es veneno», remarcó.

Fernández también puntualizó que «están interviniendo las fuerzas de seguridad de Nación en colaboración con la provincia» porque «tienen un contacto permanente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico».

«Este caso es un tema que tiene que ver con venta de una sustancia prohibida. Nosotros estamos trabajando en colaboración con la provincia de Buenos Aires en todo lo que sea necesario», insistió.

Luego, en declaraciones a C5N, dijo: «Nosotros -fuerzas federales- no estamos llevando la investigación» y explicó que «la está llevando la provincia de Buenos Aires, pero nosotros estamos a disposición de ellos en todas las formas».

«Nuestras fuerzas, en lo que refiere a drogas peligrosas, tienen contacto permanente con las fuerzas provinciales», expresó el ministro y sostuvo que «la Policía Federal está en contacto con los funcionarios de Salud bonaerense y puso a disposición los laboratorios de la Federal para todo lo que quieran investigar».

Fernández señaló que se trata de «un delito federal, pero hay una ley que ya tiene varios años que les permitió a las fuerzas provinciales actuar en temas de narcotráfico».

En ese sentido, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico «es una guerra que no es de igual a igual, pero estamos dispuestos a darla».

Compartir

Linkedin Print