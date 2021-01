Aníbal Gómez confirmó que laboratorios privados pueden realizar test de antígenos

Compartir

El ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, confirmó que los laboratorios privados de la provincia pueden realizar los test de antígenos bajo la supervisión de dicha cartera.

“Hicimos reuniones con las asociaciones medicas del sector privado en donde se autorizó, bajo supervisión del Ministerio de Desarrollo Humano, que es el órgano de contralor que tiene la provincia, que se lleven bien las prácticas médicas y que puedan realizar los test de antígenos”, indicó.

En ese marco, el funcionario explicó que dicho análisis es un test rápido, lo que permite que “ante un paciente que ellos deban someter a una cirugía o tengan alguna sospecha de un paciente con síntomas compatibles con COVID” pueden realizar este estudio y transmitirlo de forma inmediata a Salud Pública, “para que podamos actuar y hacerle un test confirmatorio de PCR”.

“Esto es importante porque nos permite aunar esfuerzos para identificar más rápidamente a los casos positivos que podrían existir”, manifestó.

El acuerdo está vigente y ya se lleva a cabo en sanatorios, aseveró Gómez; y agregó: “También a los pacientes que necesiten una cirugía o tratamiento prolongado nos solicitan, ya hay un mecanismo establecido de comunicación, para que el sistema publico de salud pueda realizar el estudio de PCR correspondiente para mayor tranquilidad de los mismos médicos y enfermeros que trabajan en clínicas y sanatorios”.

Por último, el responsable de la cartera de salud, reiteró que el sistema de salud pública provincial adquirió 200 dosis de suero equipo hiperinmune que ya fue aplicado en tres pacientes con COVID 19.

“Esperemos ver en los siguientes días en los controles clínicos, radiológicos, tomográficos y de laboratorios cuál es la evaluación de los pacientes”, finalizó.

Instan concurrir al médico

ante la sospecha de COVID19

Por otro lado, el doctor Aníbal Gómez, instó a los profesionales de la salud a realizar la prueba de PCR a pacientes que acudan con síntomas compatibles con COVID-19, “lo antes posible”.

En este sentido, el funcionario recordó que la provincia de Formosa adquirió recientemente, con fondos propios, 200 dosis de suero equino hiperinmune, tratamiento aprobado por la ANMAT que demostró reducir hasta en un 45% la mortalidad de los pacientes que estén infectadas con el virus SARS-CoV-2, en un 24% la necesidad de recurrir a terapia intensiva y un 36% el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en pacientes con cauce de la enfermedad de moderada a severa.

“No es de aplicación masiva ni de venta libre, su utilización está limitada a determinadas circunstancias, a pacientes con diagnósticos puntuales y con parámetros clínicos, de laboratorios y radiológicos determinados que evalúa el cuerpo médico, ya que al ser suministrado se deben tener en cuenta otros parámetros importantes”, aclaró.

Asimismo, Gómez remarcó que Formosa, con 10 fallecidos, tiene una tasa de letalidad de 15,6 por millón de habitantes; la más baja del país. “Con orgullo podemos decir que Formosa tiene los mejores indicadores con la menor cantidad de contagios y muertes registradas en Argentina. Es el resultado de las políticas sanitarias que tienen en foco la defensa de salud y la vida de todos los formoseños”, enfatizó.

Diagnosticar a tiempo

En otra parte de su alocución, el ministro reflexionó acerca de la importancia de acudir a tiempo a un centro de salud, pero también, de diagnosticar certeramente y a tiempo.

“Tenemos que hacer un llamado a la población en general pero también a los médicos que atienden en distintos sectores de toda la provincia. Uno, de hacer lo más rápido posible el examen PCR para confirmar o descartar la enfermedad y así derivarlo rápidamente al centro que corresponda según la patología del paciente y que pueda ser tratado”, afirmó.

“Y a la comunidad que ante la sospecha de esta enfermedad, si presentan síntomas, acudan lo antes posible al médico para descartar que no sea coronavirus y de serlo se le pueda brindar un tratamiento efectivo. Debemos optimizar los tiempos para no llegar a último momento y no repetir casos en los que ni pudieron llegar al hospital porque hicieron paro cardio-respiratorio en la ambulancia. Esto sucede porque ha transcurrido varios días para la consulta o los médicos han tardado en el diagnóstico”, recalcó Gómez.

Síntomas

Ante la presencia de dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, igual o mayor a 37.5º, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad respiratoria (ahogo), dolor muscular, dolor abdominal, vómitos y/o diarreas, pérdida repentina del gusto o el olfato, es necesario hacer la consulta médica inmediata en el hospital o centro de salud más cercano al domicilio. O bien llamar a la línea telefónica gratuita 107.

Altas médicas

Sobre el final, el ministro se refirió a las altas médicas de 47 pacientes, 1 del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, 11 del Centro de Atención Sanitaria (CAS) nº 1 Cincuentenario; 4 del CAS nº 13 de Formosa capital; 9 del CAS nº 4 de Clorinda; 19 del CAS nº 14 de Ingeniero Juárez; 3 del CAS nº 10 de Ingeniero Juárez.

“45 comprovincianos originarios de la localidad de Juárez vuelven a sus hogares con sus familias, todos del barrio Obrero. Estuvieron alojados en el CAS para contactos estrechos de la Escuela nº 498 del barrio viejo de esa localidad”, dijo para cerrar.

