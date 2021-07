Aníbal Gómez detalló la continuidad del Plan de Vacunación en Formosa para esta semana de julio

Compartir

El ministro a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, brindó detalles acerca de la continuidad del Plan de Vacunación contra el COVID 19 en la provincia de Formosa para los próximos días del mes de julio. Tales afirmaciones fueron realizadas en el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”.

En primer lugar, reiteró que el pasado lunes inició la vacunación para las clases 1977 a 1997 en las localidades de General Güemes, Colonia Sarmiento, Fortín Leyes, El Recreo, San Martín II, Fortín Lugones, Colonia La Estrella, Isleta, Posta San Martín I, Posta Santa Fe, Posta Cambio Zalazar y Pozo Hondo, que finalizó en la jornada de este martes.

Luego, Gómez precisó que, el próximo jueves 8 de julio, será el turno de las personas nacidas entre los años 1984 a 1997 que residen en El Espinillo, Subteniente Massaferro “Loro Cué”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Davalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Gral. Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

Los vacunatorios habilitados para tal fin serán, en el Espinillo la EPEP N°246; en Subteniente Masaferro “Loro Cué”, la EPEP N°280; en Villa Real, la EPEP N°107; en Soldado Heriberto Dávalos “Apayerey”, la EPEP N°118; en Buena Vista, el Polideportivo Municipal, al igual que en Misión Tacaaglé.

En Portón Negro, la EPEP N°277; en Tres Lagunas, la EPEP N°74; en Villa Hermosa, la EPEP N°40; en Laguna Gallo, la EPEP N°108; en Belgrano, la EPEP N°17; en Loma San Pablo, la EPEP N°296; y en El Cogoik, la EPEP N°125.

Asimismo, el viernes 9 de julio serán inmunizados los adultos de las clases 1984 a 1997 que viven en Riacho He He, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, La Primavera, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso.

Además, el funcionario señaló que, el sábado 10 de julio se vacunarán las clases 1977 a 2003 residentes de Bajo Hondo, La Libertad, La Madrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcazar, Río Muerto, Puerto Irigoyen, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Los Chiriguanos y el Simbolar.

Para ambas jornadas, los lugares y horarios de vacunación serán informados en el transcurso de la semana y, en todos los casos, las personas deberán concurrir a la jornada con su DNI.

Por último, el próximo domingo 11 de julio serán inoculados los adultos jóvenes que nacieron entre 1984 a 2003 en la ciudad de Clorinda.

En este caso, las clases de 1984 a 1985 tendrán como sede de vacunación la Escuela de Frontera N°9 “Dr. Carlos S. Lamas” ubicada en el barrio Porteño Norte; las clases 86 a 87, en la EPEP N°195 “Parques Nacionales”, en el barrio Libertad; las clases 88 a 89, en la Escuela Especial N°2 “Carolina Tobar García”, en el barrio Belgrano; las clases 90 a 91, en la Escuela N°397 “Brigadier J.M. de Rosas” en el barrio Pedro Montoya.

También, las clases 1992 a 1993, deberán concurrir a vacunarse en la Escuela N°410 “Pte. Juan Domingo Perón” del barrio 742 viviendas; del 94 a 95, en la Escuela de Frontera N°17 “Manfredi de Hertelendy” en el barrio Santa Margarita de Cortona; del 96 a 97, en la Escuela N°454 “Dominga Ayala de Duarte” del barrio 1° de mayo; del 98 a 99, la Escuela N°21 “República del Paraguay” en la calle del mismo nombre al 1200; del 2000 a 2001, en la Escuela N°492 “Maestra Sara M. Demestri” en el barrio Agua Potable; y las clases 2002 a 2003, en el Club Argentinos del Norte ubicado en Moreno e Italia.

De esta manera, se completará el esquema de vacunación con la primera dosis al 100% de la población objetivo de dicha ciudad.

En ese sentido, Gómez recordó que, en los departamentos Matacos y Ramón Lista, ya fueron inmunizadas todas las personas mayores de 18 años; y que, con el cronograma anunciado, también se hará lo propio en el departamento Bermejo.

Aclaró también que, quienes cuenten con domicilio en otra localidad, por no haber hecho el correspondiente cambio, pueden presentar una constancia de servicio o resumen de la tarjeta que indique su domicilio real para acceder a la vacunación.

Potenciar Trabajo

En otro orden, Gómez indicó que, desde el lunes 5 de julio está abierto el sistema para la actualización de datos de los titulares del programa Potenciar Trabajo.

Las personas que todavía no lo hicieron, deben ingresar a www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo/actualizacion y en el caso de que tengan alguna dificultad para realizarlo de manera online, pueden acercarse a la oficina del programa en el Ministerio de la Comunidad y solicitar ayuda para el trámite.

Tienen tiempo hasta el 15 de julio.

Por último, el ministro confirmó que, también el 15 de julio, se acreditará el bono extraordinario de seis mil pesos para todos los titulares del Potenciar Trabajo.

