Aníbal Gómez: «La UPLaB permite acortar distancias geográficas y económicas»

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, analizó el beneficio que trae para Formosa contar con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), siendo uno de ellos la oferta de dos carreras de salud que forman profesionales que luego de la pandemia del coronavirus, son muy demandados: médicos y enfermeros.

También, acentuó que con ella “se cumple el sueño de generaciones de formoseños que deseaban estudiar y que en muchos casos no lo pudieron hacer porque la facultad se encontraba lejos”.

“La UPLaB permite acortar distancias geográficas y económicas, lo que posibilita que muchos que no tuvieron la oportunidad de emigrar a otra provincia para estudiar, puedan formarse acá, en Formosa, en Laguna Blanca”.

“Tanto la medicina como la enfermería son carreras importantes, porque en el mundo están faltando médicos, así que esta universidad es un acto que supera todas las expectativas”, declaró Gómez.

Además, acentuó que “tiene un perfil particular porque está imbuida en la doctrina nacional justicialista, que fundamentalmente es humanista la cual debe estar presente en la formación médica de los alumnos, para que atiendan con amor, alegría y con los máximos conocimientos, como expresó el día de su inauguración el gobernador Gildo Insfrán”.

Respecto del dictado pedagógico, el titular de la cartera sanitaria aseguró que “conocemos a las personas que están trabajando en el ámbito de la salud hace mucho tiempo” y afirmó que “fueron seleccionados aquellos que sabemos que están capacitados, que tienen el compromiso con la gente, con el pueblo formoseño y que sean capaces de transmitir estos conocimientos y valores”.

Para finalizar, destacó los “equipamientos ultramodernos” que tiene la universidad y expresó que “no hay nada que envidiarle a otros”, ya que hasta en muchos casos el gasto realizado por la provincia de Formosa para brindarle estas condiciones a la UPLaB “ha sido superior” y todo esto es fruto de “la decisión del gobernador Insfrán”, cerró diciendo el mismo.