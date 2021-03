Aníbal Gómez pidió a la comunidad formoseña “acompañar las medidas sanitarias” de Formosa

Compartir

Linkedin Print

El doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo de Desarrollo Humano, pidió a la población formoseña “acompañar las medidas sanitarias que nos permiten tener un diagnóstico temprano y darle la posibilidad al paciente de un tratamiento adecuado frente al COVID-19”.

El funcionario subrayó que “las medidas sanitarias que se vienen adoptando en todo el territorio provincial tienen que ver fundamentalmente con la detección temprana de los casos”.

Para que ello ocurra se necesitan varias cuestiones, explicó, entre ellas que “la población tenga la posibilidad de un diagnóstico temprano y esto es lo que el Gobierno provincial ha brindado instalando 20 laboratorios”.

En ese sentido, recordó que el último habilitado se encuentra en la localidad de El Espinillo, que ya está procesando las muestras.

De esta manera, “los habitantes de muchísimas localidades tienen la posibilidad de concurrir en forma espontánea para hacerse su PCR y ver si este diagnóstico les da positivo para tomar las medidas correspondientes”.

Además, mencionó el vasto trabajo que se viene llevando adelante con la realización de hisopados por rastrillaje, el cual también se materializa en todo el territorio formoseño.

“Es un número muy importante el que se hace, el más alto del país en proporción a la cantidad de habitantes”, significó el ministro Gómez, apuntando que “el número diario de hisopados que realizamos iguala a la cantidad que se efectúa en todo el país vecino de Paraguay, que tiene millones de habitantes, mientras que Formosa solamente 640 mil”.

Categórico, recalcó que “el trabajo sanitario que se viene realizando es muy importante”, poniendo de resalto “el esfuerzo del equipo de salud”.

En esa línea, pidió a la población formoseña “acompañar las medidas sanitarias que nos permiten tener un diagnóstico temprano y darle la posibilidad al paciente de un tratamiento adecuado frente al COVID-19”.

“Cuando el paciente llega con muchos días de evolución de la enfermedad, ya en un estado donde sus órganos están muy comprometidos, los tratamientos disponibles como el suero equino híper-inmune o la dexametasona, que son los medicamentos más útiles con los que contamos en este momento para combatir la enfermedad, ya tienen muy poco efecto”, explicó el funcionario.

Es por esta razón que “en Clorinda estamos observando una mejoría en la situación sanitaria”, ya que “estamos detectando los casos más tempranamente, dándoles mejores oportunidades a los pacientes de esa localidad”.

Rebrote en la capital

“No ocurre lo mismo con Formosa Capital”, alertó el ministro Gómez, debido a que “estamos viendo un nuevo brote dentro de esta pandemia”.

“Los formoseños debemos ser conscientes de esto –marcó-. Ya vimos que el grupo etario de 20 a 30 años, los jóvenes, es el que adquiere en mayor proporción esta enfermedad, pero no son los que la sufren, sino son los que transmiten y llevan el virus luego a sus hogares”.

Expuso que “los números de casos positivos que estamos detectando son por contactos estrechos”, por lo cual la propagación del coronavirus y los consecuentes rebrotes “se deben a las reuniones familiares, a los festejos de cumpleaños y a las fiestas de los jóvenes que son los que llevan a aumentar el número de contagios”.

“Los hechos de violencia que vimos este viernes, que todos los formoseños bien nacidos repudiamos porque no estamos acostumbrados, son realmente lamentables, como también lo fue ver en la noche a cientos de jóvenes en todos los bares que regalaban bebidas alcohólicas”, condenó.

“Esto no nos va a llevar a un buen camino, sino a los contagios –advirtió-. Seguramente, muchos de esos jóvenes son portadores porque tenemos que pensar que todos lo somos y estamos transmitiendo de esta manera el virus”.

Reparó que “se van a ver los efectos de este proceder, con lo cual vamos a tener que intensificar los trabajos de identificación de los casos con los rastrillajes a través de los hisopados, para poder brindarles a las personas el tratamiento oportuno contra la enfermedad y la esperanza que tenemos que son las vacunas”.

Campaña de vacunación

Con relación a la campaña de vacunación contra el coronavirus, informó que ayer se vacunó a los docentes y trabajadores de las escuelas ubicadas en el Distrito Sanitario Nº 1 del oeste provincial, mientras que el domingo 7 se inmunizará a los adultos mayores de 85 años en la capital.

“El día lunes estaremos inmunizando al 100% del personal de los hospitales y centros de salud de Formosa Capital, en tanto que el martes se hará lo propio con más de 8000 docentes capitalinos y en el transcurso de la próxima semana se avanzará con los integrantes de la totalidad de los nosocomios distritales de la provincia”, pormenorizó.

Para finalizar, hizo notar que “estamos seguros de que la gran mayoría de los formoseños acompañan estas medidas y son conscientes de la situación que estamos viviendo, pero de igual manera llamamos a la reflexión al pequeño grupo que está manifestándose en forma violenta para que deponga su actitud y colaboren salvando vidas de formoseños”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print