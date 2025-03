Ankenbrand: «Los productores están en crisis porque Formosa no tiene un plan productivo»

“Hay enormes pérdidas porque el gobierno no quiere atender la emergencia, solo actúa sobre la marcha y sin un plan”.

“Primero la sequía y ahora la crecida de las aguas vuelven a afectar muy fuerte al ya castigado sector agropecuario”, señaló la diputada provincial Ana Costa Ankenbrand. Al momento que criticó la visión testaruda del ministro de la Producción Lucas Rodríguez, quien niega la grave crisis que atraviesa el sector de la ganadería y la agricultura en la provincia.

“Estamos en una grave crisis agropecuaria y el Gobierno de la provincia se niega a atender”, señaló la legisladora y recordó que “solo actúa sobre la marcha, como se puede ver cada año con las enormes pérdidas que sufren los productores, animales que se mueren, cultivos que se pierden, familias enteras que abandonan el campo porque el trabajo y el esfuerzo no sirven cuando la crisis golpea fuerte”.

Este intercambio deriva luego de que legisladores de la UCR recorrieran diferentes localidades del interior, visualizando la mala situación que están atravesando los productores. Y como propuesta junto a varias entidades agrarias, presentaran en la Legislatura provincial un pedido para que se declare la emergencia en el sector agropecuario.

Situación que el gobierno niega, en palabras de Rodríguez: “no se justifica declarar la emergencia agropecuaria”. Ante esto, Ankenbrand recordó que “esto no es una novedad. Año tras año sucede lo mismo, porque Formosa no tiene un plan concreto para desarrollar las capacidades productivas de nuestro amplio territorio”.

Salir a conocer el campo

Acerca de la respuesta de la cartera productiva, Ankenbrand invitó “al señor ministro Rodríguez a que deje su cómoda oficina del sexto piso y salga a conocer el campo. Sus palabras dan a entender que no conoce más allá de la rotonda de la Cruz. Si quiere coordinamos un día y vamos todos juntos a conocer a los productores, a caminar la chacra y ver la realidad que atraviesan”.

“No alcanza la militancia o los rebuscados argumentos técnicos –agregó– cuando la realidad golpea fuerte, sobre todo en los pequeños productores. Hay pueblos enteros donde este verano no hubo movimiento económico, porque no hubo trabajo en las chacras por la sequía y los animales que se mueren”.

“Es muy lamentable que Formosa, que décadas atrás supo ser una provincia referente en agricultura y ganadería, hoy tenga que pasar por esta crisis. Si el mismo gobierno provincial no hubiera estado 35 años improvisando, hoy los productores tendrían que estar preocupados por cómo sumar tecnología, cómo introducir mejoras o hacia dónde exportar, en lugar de estar viendo que no se mueran los animales o se funda la siembra en las chacras”, dijo.