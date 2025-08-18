ANMAT prohíbe comercialización, y distribución del medicamento Ozempic fabricado por Pharma

Tras una alerta de una reconocida empresa farmacéutica, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un medicamento falsificado que simulaba ser Ozempic, un fármaco ampliamente utilizado para el tratamiento de la diabetes.

La medida se tomó luego de que se confirmara que el producto era ilegítimo, se vendía de manera no autorizada y sus fabricantes no contaban con la habilitación necesaria.

Alerta y Prohibición:

Un «Ozempic trucho» en el mercado. La alerta inicial provino de la empresa Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del medicamento original Ozempic.

La compañía detectó la aparición en redes sociales de un producto que declaraba ser «Ozempíc® Semaglutida Tablets USP» en formato de comprimidos.

Ante esta situación, el director técnico de la empresa denunciante presentó una muestra y dejó en claro que la versión de Ozempic en comprimidos o cápsulas no existe a nivel mundial, y que el producto en cuestión era una falsificación.

La investigación de la ANMAT y las claves del engañoLa investigación de la ANMAT fue contundente. La autoridad sanitaria confirmó que el Ozempic original se vende exclusivamente en viales para inyección, bajo receta médica y cuenta con un sistema de trazabilidad que permite identificar cada unidad.

Esto contrasta con el producto falsificado, que se presentaba en una versión oral completamente inexistente.Además, la Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT determinó que las empresas que figuraban como fabricantes en la publicidad del producto, Pharma Argentina S.A. y MD Pharma, no poseían ningún registro de habilitación ante la autoridad sanitaria.

El engaño radica no solo en el formato (comprimidos en lugar de inyecciones), sino también en la falta de validación y control. Según la ANMAT, el producto denunciado es «un medicamento falsificado que no ha sido elaborado ni distribuido por la firma titular del registro», lo que representa un grave riesgo para la salud de quienes pudieran consumirlo.

Para proteger a la población, la ANMAT emitió una alerta pública con imágenes comparativas del producto original y la versión falsificada. Se solicitó a profesionales de la salud, distribuidores y al público en general que verifiquen las unidades que pudieran tener en existencia y, en caso de detectar el producto ilegítimo, se comuniquen de inmediato con la autoridad sanitaria.

La denuncia también fue derivada a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para que se investigue el origen de esta estafa. La prohibición se fundamenta en el artículo 19 de la Ley N° 16.463, que prohíbe la elaboración, tenencia y distribución de productos «impuros o ilegítimos».

Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus notables resultados en el control de la glucemia en pacientes con diabetes tipo 2 y en la reducción de peso en personas con obesidad.

Si bien su uso está aprobado en Argentina únicamente para el tratamiento de la diabetes, algunos médicos lo recetan para bajar de peso, lo que se conoce como uso «off-label» (fuera de las indicaciones oficiales).Es importante no confundir Ozempic con otros productos. Para el tratamiento de la obesidad, la presentación correcta de semaglutida lleva el nombre comercial de Wegovy, que fue recientemente aprobada en el país y cuya llegada al mercado se espera para fines de 2025.Esta prohibición subraya la importancia de adquirir medicamentos únicamente a través de canales autorizados y con la correspondiente receta médica para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento.