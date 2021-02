Anses atiende con turnos previos gestionados por la web

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Ricardo Oviedo, titular de la Delegación Formosa de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), informó que el organismo atiende con turnos previos, y que en esta semana (lunes 08 al viernes 12) pueden acercarse aquellas personas cuyos turnos quedaron sin efecto desde el 05 al 19 de enero debido a la situación epidemiológica de la ciudad de Formosa. A la vez, se refirió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo, que creció u$s 8.000 millones en un año.

En este sentido, Oviedo marcó que “desde el 20 de enero retomamos la actividad presencial en la ANSES, recordamos que para realizar trámites tienen que sacar un turno a través de la web www.anses.gob.ar y presentarse 10 min antes”.

Asimismo, comentó que desde este lunes 08 y hasta el viernes 12, el organismo atenderá los turnos que quedaron sin efecto desde el 05 al 19 de enero “cuando se estableció la Fase 1 en la ciudad capital”. Y aclaró que, “si no han recibido una notificación con la reprogramación de su turno, pueden acercarse en el transcurso de esta semana con la constancia de aquel turno anterior y serán antendidos entre las 6.30 a 12.30 horas”.

Créditos ANSES

Puntualizó además que el Estado continúa otorgando los créditos de la ANSES a sus beneficiarios que están destinados a jubilados, pensionados de pensiones no contributivas, titulares de la asignación familiar y para las madres de siete hijos. Además, alcanzan a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

En cuanto a los requisitos, especificó que los interesados deben residir en el país, contar con su DNI, no tener más de 75 años al momento de hacer la solicitud y no más de 90 años al momento de finalizar el pago de la prestación de dinero, y que se necesita una Clave Bancaria Unificada (CBU). Subrayó que los nuevos créditos 2021 tienen la posibilidad de gestionar los préstamos de hasta $200.000 en 24, 36, 48 y 60 cuotas.

Fondo de Garantía

de Sustentabilidad

Por otra parte, Oviedo se refirió al crecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el cual indicó que “entre otras medidas implementadas por el Gobierno nacional, tuvo que ver la culminación exitosa sobre el canje de deuda en dólares, que implicó una reducción del riesgo país y una mejora en el valor de los títulos en cartera”.

El FGS respalda a las jubilaciones, y según informó ANSES, “logró una recuperación de US$8.000 millones hasta alcanzar una valuación de US$42.000 millones, lo que significa un crecimiento del 23,5%”.

“Fue un crecimiento muy importante que además permite garantizar la prestación de los servicios que otorga la ANSES y que el organismo realice inversiones desde el punto de vista social que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos a lo largo y ancho del país. Esto permitirá sostener los derechos adquiridos de las asignaciones familiares, y demás beneficios”, afirmó para cerrar Ricardo Oviedo.

Compartir

Linkedin Print