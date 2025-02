ANSES: cómo obtener la constancia del CUIL de forma fácil y gratuita

Desde cualquier computadora o teléfono celular, los ciudadanos pueden obtener de manera rápida y sencilla la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL), un documento imprescindible para acceder a diversas prestaciones y programas del ANSES, como la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares, jubilaciones y pensiones.

Este comprobante, que se puede descargar e imprimir directamente desde la página web de ANSES, es totalmente gratuito y no tiene vencimiento.

Además, no requiere firma ni sello, lo que lo convierte en un recurso ágil y práctico para quienes necesiten realizar trámites tanto en entidades públicas como en bancos, entre otros.

El CUIL se genera automáticamente al momento de emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) por primera vez. Sin embargo, si el titular aún no cuenta con este código, puede dirigirse a cualquier oficina de ANSES sin necesidad de sacar turno, solo con su DNI en mano, para completar el trámite.

El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, destaca la facilidad y accesibilidad que ofrece este servicio digital, permitiendo a los ciudadanos gestionar su constancia desde la comodidad de su hogar o desde cualquier lugar con acceso a internet.

Así, ANSES continúa facilitando el acceso a los trámites esenciales para todos los ciudadanos, de manera ágil y sin complicaciones.