Ricardo Oviedo asumió ayer como el nuevo titular de Anses Formosa

Ricardo Oviedo, quien se desempeñó como parlamentario del Parlasur, asumió este lunes 13 como nuevo titular de la oficina de ANSES en Formosa, marco en el que dio precisiones sobre el Programa de Ingreso Familiar de Emergencia, que creó el Estado Nacional ante la contingencia de la pandemia del coronavirus.

«Trataré de hacer todo lo posible para desempeñarme de la manera más eficaz y fundamentalmente con el compromiso de siempre», afirmó el flamante titular de la delegación.

En principio, refirió que ante la pandemia del coronavirus y las medidas que rigen en el país como ser el aislamiento social, obligatorio y preventivo, las oficinas de las ANSES, tanto en la ciudad como en el interior provincial mantienen cerradas sus puertas. Por lo que de manera online se realizan todos los trámites, es decir, a través de la página web anses.gob.ar o la línea telefónica 130.

Manifestó que el organismo hoy está abocado a dar respuestas a todas las personas que se inscribieron en el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Detallando aspectos importantes acerca del IFE, como ser que el pago extraordinario de $10 mil, es automático para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUH), y los monotributistas de las categorías A y B. Todos ellos comprendidos en la primera etapa.

Cumplida la etapa inicial de inscripción, continúa la segunda etapa –hasta el 15 de abril- que consiste en revisar cada una de las solicitudes, y donde ya fueron descartadas aquellas que no cumplen con el reglamento.

En tanto, todos los que ya fueron nominados, es decir, aprobada la solicitud, tienen que ingresar a su cuenta los datos del CBU (en caso que posean una cuenta bancaria), aclarando que esa cuenta debe ser del titular del beneficiario, no se puede ingresar una cuenta de otra persona. O bien seleccionar otras formas de pago, como puede ser a través del correo.

De los casos que fueron rechazados, dijo el ingeniero, que una de las posibilidades es cuando los hijos, que ya no conviven con los padres y formaron nuevas familias. Sin embargo, puede ocurrir que continúen teniendo el domicilio en la casa familiar, motivo que puede llevar a denegar la solicitud, tratándose de padres que tengan un trabajo registrado.

No obstante, habrá una nueva oportunidad de inscribirse al IFE a partir del 16 de abril, informó.

Cronograma de pago

Confirmó que el pago del IFE, comenzará el próximo martes 21 de abril. Para eso se dispuso el pago escalonado, respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad un número por día.

El martes 21, percibirán las personas cuyos DNI terminen en 0, miércoles 22, terminación en 1; jueves 23 terminación en 2; viernes 24, terminación en 3; continuará el lunes 27, con la terminación en 4; martes 28, terminación en 5; miércoles 29, terminación en 6; jueves 30, terminación en 7, lunes 4 de mayo, terminación en 8; martes 5, terminación en 9.

Con la aclaración de que el 1 de mayo, no atención de los bancos por ser el día del Trabajador.

Respecto al pago de las jubilaciones y pensiones nacionales, arrancó el pago para aquellas personas que perciban montos menores a $17.859, el pasado viernes 9, con la terminación de DNI en 0.

Este lunes 13, continua con la terminación de DNI en 1; el martes 14, DNI 2; miércoles 15, DNI 3; jueves 16, DNI 4; viernes 17 DNI 5.

Continúa la semana siguiente con el lunes 20/04 DNI terminado en 6; martes 21, DNI terminado en 7; miércoles 22, terminación de DNI 8 y jueves 23, en terminación número 9 del DNI.

Mientras que el pago del mes de abril para la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Hijo también comienza en el día de hoy (13 de abril) con la terminación de DNI en 0, y así de forma escalonada hasta finalizar las terminaciones de DNI, con la salvedad que es un número por día.

Los inscriptos con DNI

terminados en 4 y 5

La ANSES informa que todas las personas que hayan realizado la pre-inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyos documentos finalicen en 4 y 5 y tengan Clave Bancaria Uniforme (CBU), pueden ingresar hoy al sitio web del organismo, www.anses.gob.ar, para comprobar si su trámite fue aceptado.

En el caso de aquellas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la ANSES comunica que podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también desde www.anses.gob.ar.

Cabe aclarar que quienes no puedan llegar a anotarse con la CBU en esta primera fase de inscripción (11 a 15 de abril) podrán hacerlo en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.

Por otra parte, y terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, la ANSES abrirá una instancia para volver a considerar los casos que no fueron aceptados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.