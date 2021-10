ANSeS informa que nunca pide datos personales por correo electrónico a sus beneficiarios

Compartir

Con el objetivo de proteger a la ciudadanía ante la circulación de correos falsos con supuestos cobros pendientes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informó que “no comunica montos de prestaciones o retroactivos a través de correos electrónicos”.

A través de su sede central en Buenos Aires, el organismo hizo esta aclaración difundida el pasado 21 de octubre del corriente.

Atento a la aparición de estos casos también en Formosa, desde la Delegación local de ANSeS, difundieron dicho comunicado, en el cual se recuerda que todos los trámites virtuales del organismo se realizan mediante la plataforma mi ANSeS o la atención virtual, a las que se accede con Clave de la Seguridad Social.

Además, todos los trámites que se gestionan son gratuitos y para realizarlos no es necesario brindar por ningún medio (sea teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería) datos bancarios confidenciales como claves de homebanking o cualquier otra información personal.

Asimismo, los canales oficiales de atención de la ANSeS operan en un entorno seguro al que sólo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por cada una y cada uno de los ciudadanos.

Por estos motivos, el organismo “pide desestimar y denunciar toda publicación en redes sociales y correos electrónicos que remitan a formularios sospechosos, no verificables y/o cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gob.ar”.

Vías para denunciar

Los canales habilitados para denunciar intentos de fraudes o estafas del organismo son: por Internet ingresando a Mi ANSeS y eligiendo la opción «Hacer una denuncia» en la sección «Denuncias y Reclamos».

Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas, o personalmente en cualquier oficina de ANSeS en el horario de atención al público.

También, por escrito a Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).

