ANSES pagará hasta $32.600 a un grupo de beneficiarios: quiénes lo cobrarán desde hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará desde el lunes próximo las Pensiones No Contributivas (PNC), prestaciones sociales propias del organismo previsional destinadas a determinados sectores vulnerables que no pueden realizar aportes por falta de recursos económicos.

Por un lado, se encuentra la Pensión No Contributiva por Invalidez ($22.841,28) que está dirigida a personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. En caso de que lo hagan, esta recibirán un pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima.

En segundo lugar, en tanto, se otorga la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos o más ($32.630,40). Este beneficio se le entrega a mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. El pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima.

La agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta también entrega la Pensión No Contributiva por Vejez ($22.841,28), para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor ($26.104,32), para los beneficiarios sin necesidad de aportes, además de cobertura medica de PAMI.

Calendario de pagos de mayo 2022 para PNC para Madre de 7 hijos o más

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo.

Documentos finalizados en 2 y 3: martes 3 de mayo.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo.

Documentos finalizados en 6 y 7: jueves 5 de mayo.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo.

Cómo acceder al beneficio

Se puede ingresar por Internet a «Mi Anses» con la Clave de Seguridad Social. Si el postulante no la tiene, la puede crear en el momento.

Luego, completar con los datos personales y clickear en «Solicitud de prestaciones». Verificar que la información personal se encuentre actualizada.

Para solicitar el beneficio, hay que elegiar el tipo de Pensión No Contributiva (PNC) buscada y seguir los pasos que se indican.

Cabe aclarar que en caso de que el sistema no presente la información suficiente para seguir con el trámite de forma online, se asignará un turno para continuarlo de manera presencial en una oficina de ANSES.

Una vez obtenida la pensión, se entegará un número de expediente para realizar un seguimiento.

