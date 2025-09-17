ANSES recuerda cómo consultar la historia laboral de manera rápida y sin salir de casa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, informó que todas las personas pueden acceder fácilmente al detalle de sus aportes previsionales registrados a lo largo de su vida laboral, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Este trámite, fundamental al momento de iniciar el proceso de jubilación, se puede realizar de manera online a través del sitio web oficial del organismo (www.anses.gob.ar). Para ello, los interesados deben ingresar al apartado mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y dirigirse a la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.

La gestión también está disponible desde la app mi ANSES, que puede descargarse en dispositivos móviles.

La Historia Laboral detalla los aportes realizados por trabajadores en relación de dependencia, según las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores.

En el caso de trabajadores autónomos y monotributistas, se visualizan los períodos registrados en el sistema.

El informe puede descargarse e imprimirse fácilmente y tiene validez como constancia sin necesidad de contar con la firma de personal de ANSES.

Desde el organismo, remarcan la importancia de revisar periódicamente esta información para asegurar que todos los aportes estén debidamente registrados, lo cual agiliza los futuros trámites jubilatorios.