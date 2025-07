ANSES recuerda cómo descargar la constancia de CUIL de forma rápida

El trámite puede realizarse desde cualquier celular o computadora. El comprobante es gratuito, no tiene vencimiento y es válido para todo tipo de gestiones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, informó que cualquier persona puede descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de forma sencilla y gratuita, desde una computadora o teléfono celular con acceso a internet.

Este comprobante resulta indispensable para acceder a las prestaciones y programas que ofrece ANSES, como las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones, entre otros beneficios. Además, puede ser requerido en trámites ante entidades públicas, bancos u organismos privados.

El CUIL se genera automáticamente al momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) por primera vez. Sin embargo, si la persona no se encuentra registrada, puede acercarse sin necesidad de turno previo a cualquier oficina de ANSES con su DNI para gestionar la asignación de su número.

Desde ANSES remarcaron que la constancia descargada desde su sitio web oficial (www.anses.gob.ar) es completamente válida para todo tipo de trámite. No tiene fecha de vencimiento, ni requiere firma o sello para acreditar su autenticidad.

De esta manera, el organismo continúa facilitando el acceso a sus servicios mediante herramientas digitales, promoviendo la simplificación de trámites y el ahorro de tiempo para todos los ciudadanos.