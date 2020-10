Ante aumento de estafas virtuales, solicitan que Bancos difundan campañas de prevención

Compartir

Ante el número cada vez más elevado de estafas virtuales que se registran en nuestra provincia, desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, se señaló que las armas que tienen los usuarios de los diferentes sistemas financieros para enfrentar las mismas son, por un lado, la prevención, difusión y denuncias de estos delitos por ante las autoridades competentes ya que la sociedad en su conjunto debe saber cómo suceden; y por el otro exigir a los bancos que extremen las medidas de seguridad.

En este marco, el Defensor del Pueblo, Dr. Leonardo Gialluca explicó que “desde que se decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, nos han impuesto no solamente las atenciones virtuales, sino que, han aumentado exponencialmente la utilización de los canales electrónicos que enfocan en un primer momento a la franja de los adultos mayores, pero donde todos podemos ser víctimas de estos delitos, ya que los mismos van elaborando un fino trabajo ocupándose de analizar las coyunturas sociales y políticas, armando estrategias que después ejecutan varios estafadores”.

“Y lo que es peor, estamos frente a un delito sin fronteras, porque se ejecutan desde otras provincias, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y por eso es tan difícil combatirlo, pues se trabaja entre distintas jurisdicciones policiales y judiciales”, agregó.

Seguidamente añadió el funcionario provincial que lamentablemente el saldo de las estafas es que las víctimas irremediablemente pierden sus depósitos o dinero, pues los bancos no se responsabilizan de las pérdidas porque la operación la hace el propio cliente, y “es aquí donde pedimos a los bancos de nuestra plaza financiera que efectúen nuevas y profusas campañas en coordinación con las fuerzas de seguridad para poder tener mayor llegada a toda nuestra comunidad”.

Desde el Organismo de la Constitución se advirtió que hoy están en boga las estafas virtuales, pero “no debemos confiarnos en aquellas que se realizan también telefónicamente y donde existe un abanico de modalidades, entre ellas las llamadas señalando que se obtuvo un premio o reparaciones históricas. Por ello tenemos que ser muy cautelosos y desconfiados, no dar nunca nuestros datos personales y ante la insistencia cortar la comunicación”.

Asimismo, Gialluca pidió a los ciudadanos “que no brinden ningún tipo de dato personal a desconocidos, ya sea personalmente o vía telefónica; no proporcionen claves, códigos de seguridad y ninguna información de tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias; no deben responder mensajes de texto o WhatsApp en los que se mencionen ‘promociones, servicios y/o beneficios’, y para acceder a los mismos los inviten a responder con la palabra ‘Si’ o ‘ingresar a determinadas páginas web'”.

“Antes de realizar cualquier desembolso de dinero o brindar los datos que les piden vía telefónica consulten a la entidad que supuestamente otorgará el beneficio, en una sucursal o sede física de su domicilio. Desconfíe cuando le ofrezcan algún servicio o beneficio vía telefónica y a cambio de ello deba brindar diferentes datos personales, y ante la sospechada de que pueda estar siendo víctima de las denominadas ‘estafas virtuales’ o ‘cuento del tío”, advirtió.

Por último, ante cualquier duda, las personas deben comunicarse inmediatamente a los teléfonos de la Policía de la Provincia -911-, o a la dependencia más cercana a su domicilio; además a través de las líneas telefónicas de la Defensoría del Pueblo (0370 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770) se brinda asesoramiento gratuito.