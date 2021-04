Ante aumento de ocupación de camas por Covid19, las provincias piden mantener los cuidados

Compartir

El aumento en los porcentajes de ocupación de camas de las terapias intensivas de clínicas y hospitales en las provincias destinadas a pacientes con coronavirus, que en algunos distritos supera el 70 por ciento y sobrepasa el 90 por ciento en el sector privado, llevó a los responsables de Salud a pedir a la población que mantenga los cuidados de bioseguridad dado que en medio de la segunda ola de la pandemia circulan varias cepas de la Covid19.

La suba en la cantidad de plazas ocupadas en las UTI generó “preocupación” entre funcionarios y empresarios del sector que en las últimas semanas colocaron más camas y equipos en ese sectores.

Asimismo, el presidente Alberto Fernández anunció que se realizarán 134 obras por 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal e incorporar 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19, mientras con la llegada de otras 800 mil vacunas Sputnik desde Rusia en las últimas horas, Argentina recibió un total de 8.932.600 dosis de distintas farmacéuticas mundiales para repartirlas entre las provincias.

Autoridades bonaerenses indicaron que si bien el crecimiento de contagios de coronavirus en la provincia “ya no es exponencial sino relativamente moderado”, la ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana que comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios municipios del conurbano era del 73,7 por ciento y del 50,9 por ciento en el interior del distrito.

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, señaló que “la semana pasada los casos de Covid-19 siguieron aumentando” pero “el incremento de contagios se dio a un ritmo menor” y consideró que era “un dato alentador” porque, dijo, ya no se registra un “crecimiento exponencial sino relativamente moderado de los casos”.

El ministro de Salud provincial, Daniel Gollan indicó que según esos datos “pareciera ser que estas medidas (de restricción de circulación) están dando resultado” y pidió “cumplirlas a rajatabla de acá a fin de mes” dado que en la región se detectó “la presencia de las variantes del virus Manaos y británica”.

En la ciudad de Mar del Plata, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva era del 69 por ciento entre el sector público y el privado, informó hoy la secretaria de Salud local, Viviana Bernabei, y según el parte sanitario municipal había 63 pacientes internados en unidades de cuidados críticos post Covid.

En Córdoba, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud local, había 1.092 personas internadas en las camas críticas de las unidades de Terapia Intensiva (UTI) lo que representa el 37,6% del total disponible en la provincia, tanto del sector público como privado.

De ese total, 197 pacientes se encuentran internados en camas críticas con asistencia respiratoria, lo que implica el 18% del disponible.

En Santa Fe, el nivel de ocupación de camas UTI de la provincia alcanzaba hoy al 93 por ciento en los sanatorios privados, mientras que era del 86 por ciento del sector de gestión pública, según fuentes del Ministerio de Salud.

Mendoza tiene una ocupación cercana del 87 por ciento de las plazas UTI, sobre un total de 437 camas de terapia intensiva, de las cuales 190 corresponden al sector privado y 247 al público, según datos del Ministerio de Salud de la provincia.

El coordinador de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, Rodolfo Torres, dijo hoy que contaban “con una ocupación muy alta del 98 por ciento” y estimó que “la curva va ir en ascenso hasta julio y después va ir descendiendo, por lo que tenemos que pensar que vamos a tener una alta cantidad de casos hasta octubre, muy similar al año pasado”.

En Jujuy, la ocupación de camas UTI era del 60% sobre las camas habilitadas en el sector público, mientras que en el privado la ocupación llega al 80%, indicó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, en el último informe del Comité Operativo de Emergencias.

En La Pampa, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, dijo a Télam que la ocupación de camas UTI con pacientes adultos con Covid-19 era del 47,91% y la de pacientes progresivos no Covid 19 llegaba al 50,9%.

Santiago del Estero contaba con un 65% de ocupación de camas para pacientes con Covid y un 40 por ciento para los casos leves y moderados, según el último reporte del Comité de Emergencia de la Provincia.

Fuentes de Salud dijeron a Télam que ese porcentaje “esta semana se mantiene”, aunque descendieron en comparación al semanas anteriores cuando se informaba que había un 70% de ocupación de camas Covid en UTI y un 55% en camas de leves y moderados.

El delegado regional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Enrique Agüero Villarreal, dijo a la prensa local que “el sistema de salud a nivel privado tiene una diferencia con el público, en la cantidad de pacientes que están atendiendo en el sistema público que es alta” y apuntó que “esperando la segunda ola aumentamos casi el 40 % de camas de terapia intensiva” aunque aclaró que “no está cerca del colapso, pero sí hubo un aumento sostenido de las camas y hay mucha preocupación”.

