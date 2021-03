Ante el aumento de casos, Gómez pidió “no bajar la guardia con los cuidados sanitarios”

Compartir

El ministro de la Comunidad, a cargo de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, se refirió en el parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de ayer, a la importancia de obtener un diagnóstico a tiempo para “ganarle a la enfermedad” y a la vez, poder realizar el bloqueo del virus.

En este sentido, Gómez contextualizó que “ante el aumento de casos en la ciudad de Formosa y otros casos puntuales detectados en varios puntos geográficos de la provincia, volvemos a recordar que ante cualquier síntoma como fiebre, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato o gusto, es muy importante acudir al centro de salud u hospital más cercano, para que el personal de salud pueda evaluar y realizar una detección temprana, en caso que sea portador del virus”.

Asimismo, se remarcó en la conferencia que la persona está en su derecho de pedir al especialista que lo trata, una prueba por PCR, ya que “con un diagnóstico precoz, la persona tiene más oportunidad de no evolucionar desfavorablemente y ganarle a la enfermedad”, además, se mencionó que otra ventaja es el de realizar un bloqueo inmediato y así evitar la transmisión del virus.

Emergencia en América Latina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de “emergencia” para toda América Latina luego de haber sido detectada la presencia de una nueva variante de COVID-19 en Brasil, situación que comenzó a generar preocupación a escala internacional.

En este contexto, el doctor Gómez manifestó que “esta nueva variante está dejando a los hospitales al límite y hay indicios de que puede evadir los anticuerpos generados por una persona que superó a la enfermedad previamente”, por lo que llamó a “tomar conciencia” ante las medidas sanitarias establecidas en la Provincia.

“Esto nos hace entender la importancia de políticas sanitarias correctas, aplicadas a tiempo. Ciertos países relajaron sus restricciones y de manera obligada tuvieron que retomarlas por el repunte de contagios”, agregó el ministro.

Y afirmó, “nuestra situación ante el país y el mundo es favorable, lo demuestran los resultados de las medidas tomadas. Somos la provincia argentina con menor índice d contagios y mortalidad por coronavirus”.

“No estamos exentos”

En este orden, Aníbal Gómez remarcó que la población formoseña no está exenta a las realidades caóticas que se evidencian en zonas cercanas.

“En los últimos días hemos experimentado un brusco aumento de casos positivos de COVID con respecto a semanas anteriores, por lo que es fundamental entender que ciertas acciones no nos favorecerán. No debemos bajar la guardia con los cuidados, no estamos exentos de lo que pasa en provincias y países vecinos, ya que este virus no tiene fronteras. Seamos responsables y cuidemos no solo nuestra vida, sino también la de los demás formoseños”, instó.

Estar “más preparados”

Por último, el ministro Gómez puso en relieve que los docentes y personal de las escuelas de gestión pública y privada de la ciudad capital, “ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el SARS-COV-2”, los cuales se suman al personal docente y trabajadores vacunados en la ciudad de Clorinda y el Oeste provincial.

“Esto significa estar más preparados ante el virus. Esta campaña de vacunación se está llevando adelante con criterios epidemiológicos, priorizando nuestro personal de salud, policial, docentes y adultos mayores. Seguiremos haciéndolo hasta completar la inmunización de toda la población más vulnerable al virus”, dijo para cerrar.

