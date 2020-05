Ante el aumento de la necesidad, el Rotary Club intensifica su ayuda a comedores formoseños

Compartir

Linkedin Print

Ricardo Soria, presidente del Rotary Club de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que ante la pandemia de coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para evitar contagios, hay más necesidad en Formosa y es por ello que más que nunca ayudan a comedores de distintas formas con el fin de que más familias puedan recibir alimentos.

“En este tiempo con la pandemia y todo lo que ocurre que nos ha llevado a tener una cuarentena, se acrecentaron los pedidos que tenemos de comedores a los cuales de alguna u otra manera el Rotary asistía, a modo de gestión en otros tiempos hacíamos los pedidos o usábamos nuestras amistades a través de los comercios y se lograba recolectar alimentos, esta vez estamos haciendo lo que llamamos una cuarentena solidaria y estamos en dos cadenas de supermercados de Formosa que nos han autorizado a tener lugares o puntos de recolección de las coletas con la finalidad es acercar a los comedores que están teniendo muchas dificultades para la provisión de la comida que están acostumbrados a dar”, explicó.

“Nosotros estamos al tanto de lo que sucede, de la necesidad que hay, la lectura que hacemos desde el Rotary que somos una organización sin fines de lucro pasa por el hecho del incremento que tenemos de los pedidos, en otras épocas no eran tantos sino que nos pedían para fechas especiales como el Día del Niño, Día de la Madre o algún evento de ese tipo donde nos pedían colaboración para poder hacer solamente ese evento porque el resto del tiempo se sustentaban de alguna u otra manera. En este tiempo esos pedidos han aumentado de manera exponencial, entonces estamos viendo la forma de poder darles una mano a estos comedores”, explicó.

Asimismo aseguró que esta situación “no es solo propia de nuestra provincia ni de nuestro país, casi en todos los países de Latinoamérica se está dando esto, gracias a esto de la comunicación y donde hoy en día tenemos todo vía Zoom, en todas las charlas que podamos tener con rotarios de otros lugares nos comentan que el cuadro de situación es el mismo, no estamos exentos por el hecho de que nuestra provincia en este momento no tenga casos o no se manifieste el problema de la enfermedad, pero sí el efecto se da en la economía y en los casos de que los comedores no dan abasto para nada”.

Sobre cuántos merenderos y comedores asisten, contó que “efectivamente son 3 comedores con los que trabajamos que son con los que nos comprometimos y donde vemos el alcance que podemos tener que son a esos 3, uno que funciona en Lote 111, otro en Lote 33 y eventualmente uno que está en Lote 68, ahí es donde solemos realizar las donaciones, dentro del Rotary en Formosa funcionamos 5 clubes y sé a ciencia cierta que otros clubes están colaborando con otra cierta cantidad de comedores, tratamos de no superponernos, hacemos como un trabajo coordinado de manera que vayamos ayudando a aquel que no está recibiendo de otra forma ayuda y otro club se hace cargo de otro comedor, esa es la consigna”.

En ese sentido, Soria señaló que en dos cadenas de supermercados de Formosa tienen lugares destinados para que la gente deje sus donaciones. “Uno es un local de una cadena internacional que está en Formosa, el otro es una cadena local que nos permitió en 6 sucursales de supermercados poner un carrito con un logo donde se informa de la colecta y el que esté a su alcance puede dejar ahí cualquier tipo de donativo siempre referido a alimentos no perecederos en lo posible”, explicó.

“En estos tiempos difíciles de pandemia es importante hacerle llegar a la gente la posibilidad de que puedan ayudar a aquellos que menos están teniendo en este momento”, finalizó destacando Ricardo Soria.