Ante el cambio climático, el Presidente Alberto Fernández llamó a «tomar decisiones rápidas»

El presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, espacio donde llamó a «tomar decisiones rápidas» ante «un problema que ya ha llegado, que ya lastima» a las sociedades.

Ante una nutrida concurrencia de ministros, funcionarios y gobernadores reunidos en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mandatario señaló la «enorme injusticia» que supone que países como Argentina paguen en impacto de la contaminación cuando, esencialmente, «oxigena el ambiente» y «emite menos del 1 por ciento de los gases que producen el efecto invernadero».

Durante su intervención, Fernández recordó «los incendios en el sur producto del calor y la sequía», y como «la provincia de Corrientes y una parte de Misiones quedaron afectadas por un incendio generado por una triple combinación: altas temperaturas, una sequía como pocas veces se ha visto, y la bajante de los ríos Paraná y Uruguay, que hoy tienen su nivel más bajo de agua en su historia».

«Ahora, los grandes causantes del problema, que son además parte de ese mundo central rico, ¿Qué hacen para ayudarnos a nosotros a hacer los cambios que tenemos que hacer?», reflexionó.

En ese sentido, dijo que se trata de una pelea que deben dar «los países latinoamericanos, que en su inmensa mayoría aportan mucho oxígeno al mundo» y reiteró la exigencia de un «financiamiento blando» para «hacer el cambio» en la matriz energética «al menor costo posible».

Así, el Presidente recordó que Argentina propuso realizar un canje de deuda por acción ambiental ante los organismos multilaterales de crédito, el G20, el Banco Mundial, y el BID, entre otros.

«El problema ya lo tenemos, ya lo padecemos. Y por eso debemos tomar cartas en el asunto. Muchos gobernadores están haciendo lo correcto buscando energías alternativas, y nosotros queremos ayudarlos en esa senda», dijo el jefe de Estado.

Respecto de la matriz productiva, afirmó que se debe «aprovechar el gas de Vaca Muerta para que sea la energía de transición que permita no quemar tanto combustible fósil e ir hacia las energías renovables».

Además, destacó «la alternativa del litio en el norte argentino» y la posibilidad de «acumular la energía solar en baterías para que eso sirva para iluminar pueblos».

«Debemos hacerlo porque la situación es mucho más que preocupante, y la tragedia está a un paso», insistió el Presidente.

Previamente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, indicó que esta problemática «la mayoría de las veces golpea a los sectores sociales vulnerables, a la gente más pobre» y estimó que, por ello, enfrentarla es parte de los esfuerzos a realizar por el Gobierno nacional.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, aseguró que «los problemas ambientales que se suscitan hoy en día tienen que ser atendidos con muchísima responsabilidad porque la agenda ambiental es parte de la agenda productiva y económica, no es solamente una agenda ambiental o climática».

En el mismo sentido que el Presidente, el funcionario señaló la necesidad de una «armonía entre el desarrollo y el ambiente».

«La única posibilidad de bajar los oprobiosos índices de pobreza es produciendo, pero no podemos hacerlo como en el siglo XX», dijo Cabandié en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada al analizar el encuentro, al que calificó de «fructífero».

El ministro también sostuvo que la agenda ambiental es «geopolítica» y que, por lo tanto, Argentina tiene que tener «posturas comunes» ante nuevos desafíos: «Hay un riesgo que tenemos a partir del año que viene y que son las barreras para-arancelarias para el sector productivo que se van a implementar en Europa, como el carbón en frontera para el sector industrial o los productos libres de desforestación», explicó.

En tanto, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, valoró la presencia del jefe de Estado en el encuentro del martes y detalló los dos proyectos fundamentales que se trabajarán desde la cartera nacional.

«Son el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Estrategia de Desarrollo Resiliente con bajas emisiones o también conocida como la Estrategia de la Carbononeutralidad para el 2050», detalló.

En el encuentro, de manera presencial se sumaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, y de Tucumán, Sergio Mansilla.

En tanto, siguieron la actividad de manera virtual los mandatarios de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Santa Fe, Omar Perotti, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el vicegobernador de Formosa, Eber Wilson Solís.

Por el Gabinete nacional participaron la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la ministra Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) y los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Eduardo de Pedro (Interior), Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca), Claudio Moroni (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Tristán Bauer (Cultura), Jorge Taiana (Defensa), Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Aníbal Fernández (Seguridad) y Matías Lammens (Turismo y Deportes).

