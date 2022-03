Ante el Congreso, Alberto Fernández habló de un «momento bisagra»: FMI, economía y críticas a la Justicia

Compartir

Con un discurso en el que repasó su gestión hasta ahora, y trazó parte del camino para lo que resta, el presidente Alberto Fernández brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el que hizo eje en el momento “bisagra” para la Argentina y el mundo, entre la pandemia y la guerra, encauzar la recuperación económica, y solucionar el endeudamiento externo “impagable” que dejó la administración de Mauricio Macri. Además, hizo una contundente condena a la invasión militar de Rusia a Ucrania.

Dentro de lo que más se esperaba en su discurso estaba el capítulo sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, rechazó que el acuerdo para pagar la deuda implique un ajuste del gasto público como también la posibilidad de avanzar en reformas del sistema laboral y previsional. No obstante, advirtió que nada de esto será una solución definitiva.

El Presidente recordó hoy que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri «no fue autorizado» por el Congreso nacional «ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda». «El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable», dijo.

Y aunque reconoció que no está cerrado aún el acuerdo alcanzado con el staff del FMI para el pago de la deuda, espera que en los próximos días tenga aval del organismo y sea enviado al Congreso para su aprobación.

“Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba”, dijo Alberto Fernández, al tiempo que destacó la reestructuración de la deuda privada en dólares. “Ahora el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del FMI para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad”.

Y sentenció: “El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí. Pero esto es lo que sucedió y trabajé desde el primer día de mi presidencia para encontrar una solución. Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir un futuro. Repito: este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y argentinas”.

En ese marco, el Presidente también reclamó a la Justicia que pese al acuerdo se continúe investigando a Macri y sus funcionarios por la responsabilidad del endeudamiento. Fue el momento de mayor tensión en la Asamblea Legislativa: el grueso de la oposición de Juntos por el Cambio se retiró del recinto.

En materia económica, Alberto Fernández descartó “tarifazos” en los servicios públicos y aseguró que los aumentos acompañarán la evolución de los salarios, anunció una ley de empleo joven y medidas para avanzar en la conversión de planes sociales en trabajo registrado. Además, aseguró que están dadas las condiciones para iniciar un camino de reducción de la pobreza.

