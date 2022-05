Compartir

La directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez, insistió en recomendar a la población en general que complete su esquema de vacunación, ante el pequeño aumento de casos positivos registrado en las últimas dos semanas en la provincia.

La profesional explicó que el incremento se notó sobre todo en la última semana- con 39 casos informados- por lo que es recomendable a toda la población completar su esquema, ya sea con la tercera dosis o cuarta dosis, según corresponda de manera que “si llegara a aumentar más la cantidad de positivos, tenemos una buena cobertura y vamos a hacer frente a esta ola de una manera muy diferente a que si no tenemos esquemas completos”.

Rodríguez reveló que la provincia de Formosa cuenta con muy buenos niveles de adhesión a la vacunación, registrando casi un 80% de cobertura en terceras dosis y 28% en cuarta dosis, teniendo en cuenta que este segundo refuerzo está habilitado aún a un grupo reducido de personas. “Necesitamos ir aumentando la cobertura en este tiempo para estar preparados” pidió.

“Formosa no está ajena al aumento de casos, por eso siempre decíamos que mientras tengamos casos positivos, aunque sean pocos, el virus sigue circulando en la comunidad. Si además tenemos una gran movilidad de gente de una provincia a otra, y provincias con aumento de casos desde semanas anteriores, era de esperar que en Formosa también aumente” añadió.

La profesional instó a continuar con las medidas preventivas ya conocidas: correcto uso del barbijo, ventilación de los ambientes, mantener el lavado de manos frecuentes, distancia social en lugares cerrados, no compartir vasos y bombillas.

Recordó además que la vacunación cumplió un rol fundamental durante el mes de enero, cuando se sintió el efecto de la segunda ola del coronavirus en la provincia y repitió que por ello es importante completar los esquemas de vacunación porque “estamos impidiendo que se compliquen esas infecciones, que la persona tenga que terminar hospitalizada, en terapia intensiva, terminar con un respirador y en el peor de los casos, llegar a la muerte”.

Señaló que la posibilidad de vacunarse en Formosa es amplia, de lunes a sábado en 57 vacunatorios fijos y permanentes en toda la provincia desplegados en todos los centros de salud y hospitales, además del Galpón C de la costanera, a donde se debe concurrir con el carnet de vacunación y DNI.

