Ante invasión de mosquitos, insisten en eliminar recipientes con agua limpia

El jefe del Departamento de Control y Vectores y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Alejandro Romero, sostuvo que “las condiciones ambientales, ecológicas y climáticas que hoy tenemos en la provincia con temperaturas que no son ni tan elevadas ni tampoco muy bajas, favorecen la proliferación de todo tipo de mosquitos”.

En particular,se explayó sobre el Aedes aegypti que está relacionado con la transmisión del dengue, indicando que “este mosquito domiciliario puede proliferar si se le brinda las condiciones”, ya que “es hogareño, se cría en agua limpia y se reproduce en las casas y sus alrededores”.

A diferencia “del culex, un mosquito común en la zona y muy abundante, pero que se cría preferentemente en aquellos lugares como lagunas, ríos, es decir, todos cursos de agua que favorecen su reproducción”, acotó.

De allí que el funcionario acentuó en marcar “el trabajo muy fuerte que se realiza desde hace muchos años desde el área, además intensificado con educación y concientización de la población” en cuanto a cómo prevenir y evitar la reproducción de dicho vector.

En ese contexto, “empezar por un trabajo domiciliario de eliminación de los criaderos, el tratamiento adecuado, recomendaciones de tapar herméticamente los tanques, porque también allí pueden reproducirse el Aedes”, brindó como recomendación a la población.

Además de cambiar el agua de los floreros cada tres días o reemplazar por arena ligeramente húmeda, guardar bajo techo todos aquellos elementos que puedan cargarse con el agua de lluvia.

Lo mismo que, en el caso de las piletas de lona que ya no se las utiliza, “entonces hay que guardarlas adecuadamente, porque también se convierten en criaderos”, alertó.

También se recomienda el uso de prendas como pantalones largos, camisas mangas largas, y el uso del repelente que justamente está destinado a evitar las picaduras por los mosquitos adultos, siendo todas estas medidas muy importantes, enfatizó.

Control del Aedes

A su vez, el jefe del Departamento de Control y Vectores y Zoonosis puso en relieve ante esta Agencia que desde el área se apunta al control del Aedes en “todas las fases de desarrollo del mosquito y dentro de las fases cobran mucha importancia aquellas que corresponden al ciclo acuático”.

“Es decir, de huevo, larva, pupa, ya que los huevitos son colocados en aquellos recipientes que pueden no tener agua pero que después se cargan con la lluvia, para así continuar con el ciclo”, especificó.

También entre las acciones se realizan las fumigaciones “dentro de las posibilidades operativas que implica este trabajo, como las domiciliarias”.

No obstante ello, puntualizó que “somos conscientes que hay una invasión de mosquitos en toda la zona, no solamente en Formosa”, ya que “esta misma situación se presenta en regiones y climas muy similares a la nuestra, como la zona de Asunción (Paraguay), Corrientes, Misiones”.

Por ende, ante este contexto, “es importante llamar a la concientización de la población para prevenir y evitar el Aedes”, remarcó contundente.

Luego, continuó explayándose sobre este mosquito que “en general, se dice que se alimenta a la mañana temprano o al atardecer, pero también busca refugios en las casas, y cuando está dentro del hogar se alimenta en el momento que puede. Por lo que, cuando están las personas allí (como es un mosquito de vuelo bajo) sobre todo pica en tobillos, piernas, pies”.

Por eso, aconsejó a la gente “el uso en este momento de aquellos elementos para ahuyentarlos como por ejemplo: espirales que son efectivos tanto los comunes como aquellos que traen olores especiales como lavanda, lo que hace que sea menos rechazado”.

Al igual que “las pastillas o los líquidos que se enchufan que decimos que son termo-evaporables, debido a que se van evaporando con el calor, pero mantienen el ambiente con menor cantidad de mosquitos, evitando que seamos picados por ellos, por ejemplo en momentos de descanso”.

En cuanto a los insecticidas y las fumigaciones, aclaró en ese punto que tienen efectos mientras “la niebla del producto está en suspensión, pero no tienen poder residual”, agregando que además “sabemos que no podemos mantener la casa rociando con estos productos, porque puede generar alergia en las personas y los animales”.

En consecuencia, insistió en “no exagerar en su uso, por los problemas que se pueden producir, sino que se debe usar en su justa medida”. Y sugirió, asimismo, tener presente mantener las puertas cerradas y en lo posible contar con telas mosqueras y mosquiteros.

Sin circulación del dengue

En otro orden, consultado sobre la evolución del vector del dengue, puntualizó que en la provincia como en el último tiempo se tuvo una sequía muy profunda a principio de año, “los índices de infestación por Aedes eran muy bajos, sin embargo luego con las lluvias, ya desde fines de marzo, empezamos a notar un aumento”.

Aunque dejó muy en claro que “no se ha detectado por el momento la circulación del dengue en la provincia”, sino que se han hecho bloqueos de casos sospechosos, pero que no fueron reportados como casos confirmados por el laboratorio del Hospital de Alta Complejidad, ampliando que también “los síntomas del dengue son compatibles con otras enfermedades como coronavirus e influenza”.

Finalmente, robusteció que “estamos atentos trabajando con todas acciones destinadas a prevenir y evitar los brotes de la enfermedad contando con un equipo preparado para tal fin”.

