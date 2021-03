Ante la aparición de supuesto dueño, familias serían desalojadas de terrenos “fiscales” que compraron

Compartir

Un grupo de más de 30 familias que compró terrenos en el sector rural del barrio 7 de mayo se encuentra preocupado porque en los últimos días apareció el supuesto dueño del inmueble, quien reclamaría el desalojo. Indicaron que la situación les tomó por sorpresa porque los lotes fueron adquiridos en buena fe y además hay dudas sobre el supuesto propietario quien no habría acreditado la propiedad.

Por otro lado, las personas denunciaron que son “intimidados” por la Policía quienes se presentaron ayer a la tarde noche alegando que solo aguardaban la orden del juez para proceder al desalojo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego -una de las personas que vive en la zona- contó que “a última hora se presentaron los policías, quienes nos dijeron que el dueño exige la propiedad y que solo esperan la orden del juez para desalojarnos. Sinceramente estamos angustiados, están procediendo muy mal, acá llegan nomas y no acreditan absolutamente nada, todo es muy raro. Si existe tal dueño queremos hablar con él y vamos a pagarle, porque queremos seguir acá, ya invertimos para tener un techo digno”.

Al ser consultado por la compra indicó que fue “de buena fe” y que “el año antepasado le compramos a la familia que vive acá desde hace más de 20 años, ahora aparece un supuesto dueño que habría comprado estas tierras en el año 2012, para colmo ni siquiera acreditó la propiedad solo vino a decirnos eso de palabra”.

“La situación se está tornando cada vez más crítica sobre todo por la presencia policial, porque vienen de noche muchos móviles y efectivos policiales quienes no nos dejan salir a ningún lado, y al que intenta irse lo demoran”, aseveró angustiado y agregó que “nos dijeron que solo aguardan la orden de un juez y van a proceder a un desalojo, la verdad es que no sé qué puede llegar a pasar porque acá hay muchos niños y mujeres también”.

Finalmente, cuando se le preguntó si averiguaron respecto a esta situación en los lugares que corresponden respondió que sí y que en ningún lugar figuraría dueño alguno. “Tenemos una abogada que está llevando adelante las averiguaciones, ella fue al IPV y a Tierras, pero nadie encuentra absolutamente, no dice que tenga un dueño por eso no entendemos a qué se debe todo esto”, expuso.

“Si realmente hay un dueño, lo único que queremos es que presente las pruebas y luego poder hablar para pagarle y poder continuar viviendo acá, no nos pueden venir a sacar y dejar en la calle de un día para el otro, invertimos dinero y esfuerzo para poder tener una vivienda”, finalizó Diego.

Versión policial

Según informó la Policía en cuanto al hecho, días atrás un hombre fue detenido tras vender en forma irregular dichos terrenos.

Indicaron que “el vendedor no contaba con las documentaciones de propiedad de las hectáreas; siendo denunciado también por el propietario legal de las tierras”.

Del hecho se tomó conocimiento el martes por la mañana, cuando efectivos de la Subcomisaría República Argentina realizaban recorridas preventivas y al llegar a un sector rural del barrio 7 de Mayo, observaron a tres personas en plena tarea de limpieza de terrenos.

Ante esta situación, el personal policial se entrevistó con los mismos, quienes les manifestaron que habían adquirido de buena fe un terreno de 10×30 metros cada uno, por diferentes sumas de dinero, haciendo entrega en algunos casos hasta 110.000 pesos de contado y otro poco más en cuotas, de cuya transacción el vendedor les entregó solamente un boleto de compraventa sin certificar.

Ante esta situación, el personal policial inició tareas investigativas, comunicándose con diferentes organismos del estado a fin de dilucidar y establecer la propiedad de las tierras, además de la entrevista con vecinos del sector, estableciéndose que más personas habían adquirido los lotes.

La Policía en su comunicado expuso que “el propietario real del terreno, al tomar conocimiento de esa venta irregular, justificó legalmente sus propiedades, motivando que los damnificados realicen las denuncias ante la autoridad policial, dándose inicio a una causa judicial por el delito de ‘estelionato’, (fraude o engaño en los contratos), dándose intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno”.

De inmediato, los efectivos realizaron un amplio trabajo de campo que posibilitó identificar al presunto autor del ilícito, quien fue demorado en la vía pública, hallándose en su poder una importante suma de dinero que no pudo justificar y otros elementos de interés para la investigación.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se lo notificó su situación procesal y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

