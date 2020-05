Ante la ausencia de casos de coronavirus, Formosa permite reuniones familiares los domingos y feriados

Compartir

De acuerdo al informe brindado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19, la provincia de Formosa continúa sin casos confirmados de COVID-19. Se autorizaron reuniones familiares de diez miembros, días domingo y feriados.

La reunión del Consejo estuvo presidida por el Gobernador Gildo Insfrán, y asistieron además el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, y ministros del Poder Ejecutivo.

“En Formosa continuamos con la vigilancia intensificada en etapa de contención y la búsqueda activa de casos, habiendo realizado 673 test desde el inicio de la pandemia, todos con resultados negativos a COVID-19” señaló Insfrán en sus redes sociales.

Valorizó que “el trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia nos permite continuar teniendo hasta la fecha un estatus sanitario libre de coronavirus, razón por la cual hemos autorizado desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a la realización de encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9hs y las 16 horas”.

Pidió el gobernador que “disfrutemos de la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero hagámoslo de manera responsable para que esto no signifique un riesgo para las personas que más amamos”.

El parte

Luego de la reunión, el parte fue leído por el Ministro de Gobierno Jorge González, acompañado por el intendente capitalino Jorge Jofré y el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno.

Se detalló que en las últimas 24 horas se ha incorporado para estudio a una paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de una joven de 16 años, proveniente de El Potrillo, con antecedente de eclampsia que motivó la cesárea y neumonía. Fue derivada al Hospital de la Madre y el Niño, donde se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, se le toman las muestras y las mismas arrojaron resultado negativo a coronavirus.

Además, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 36 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos, suman 673 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia.

En razón de lo expuesto, la Provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.

Aislamiento

Existen 834 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta a 82 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.927 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El sábado 23 ingresaron 423 vehículos al territorio provincial, de los cuales 398 eran camiones de carga. Son un total de 616 personas, 104 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando 97 por Mansilla, 7 por puente Libertad e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.

Fueron controladas 28.307 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 408 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.621 vehículos y se secuestraron 62 de ellos y una embarcación.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 23 automóviles y 31 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 243 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

Reuniones familiares

Asimismo se autorizaron las reuniones familiares en la provincia de Formosa. La medida regirá los días domingos y feriados, en el horario de 9 a 16 horas.

“Nosotros confiamos en la responsabilidad de cada uno de los formoseños y formoseñas. Esta oportunidad que tenemos de volver a encontrarnos en familia tiene que ser un encuentro familiar, fundado en el amor”, sostuvo el ministro Jorge González.

En ese sentido, aclaró que los días habilitados para las reuniones no tendrá vigencia la limitación de circulación por patente.

“Esa era una duda que tenían muchas personas cuando lo discutimos a este tema en el Consejo, fue puntualmente mencionado que esto puede traer inconvenientes, entonces, los días domingos y feriados para ayudar a este encuentro familiar no vamos a exigir la circulación restringida por patentes”, indicó.

Además, González enfatizó en que esta situación “podemos permitirla por el estatus sanitario que tenemos”, y que se debe proteger y cuidar.

“Vimos cual es la realidad regional, en cualquier momento podemos llegar a tener que cambiar el estatus sanitario y en ese momento vamos a tener que volver a analizar las distintas acciones y actividades que realizamos los formoseños. Por eso, insistimos, cuidemos lo más preciado que tenemos que son nuestros seres queridos”, expresó.

También solicitó que “no permitamos que ocurra lo que pasó el fin de semana en la fiesta privada de Clorinda” y que la policía lleva a cabo muchas intervenciones de personas manejando alcoholizadas. “La verdad que no podemos entender esa situación”, sentenció el ministro y pidió “cuidarse y cuidarnos”.

Por otro lado, González admitió que están “muy atentos” a los mensajes que dejan los usuarios en las redes sociales del gobierno y muchas plantearon la necesidad de encontrarse con sus familiares.

“La verdad es que ese es un planteo profundo porque nosotros somos familieros, es innegable esa situación, por eso en este pacto que tenemos de que nosotros brindemos la información veraz, necesaria, oportuna, científicamente validada, y que quienes están mirando este parte, asumamos esta posibilidad con absoluta responsabilidad”, reiteró.

Y agregó: “Nosotros no vamos a meter un policía en cada casa para contar cuántos son, no podemos pero sí podemos confiar en la responsabilidad que tenemos los formoseños y formoseñas, porque además va a estar el control social. Esto no es un viva la pepa, esto es un encuentro familiar que habilitamos para reencontrarnos con el afecto”.

En esa línea, el ministro aseguró que la decisión tomada por el Consejo está fundada en que “confiamos en cada uno de nosotros que haremos un uso adecuado de esta oportunidad”.

Consultado por los formoseños y formoseñas que viven en otros lugares del interior provincial, González aseveró que “no hacemos la excepción de en tal o cual lugar”, porque hay muchas personas que quieren visitar a sus familiares.

“Es la oportunidad de encontrarnos con la familia con todos los recaudos posibles para cuidarnos, no es para ir a pasear, sino estar en contacto con la familia”, concluyó.