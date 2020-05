Ante la ausencia de casos, diputados del bloque radical piden a Insfrán flexibilizar la cuarentena

Compartir

Diputados del bloque radical provincial presentaron una nota al gobernador de la provincia Gildo Insfrán con varias iniciativas ya que ven con «preocupación» la extensión del aislamiento social obligatorio y es por ello que pretenden una flexibilización administrada de la cuarentena.

En ese marco manifestaron que «el humor social nos indica que es necesario avanzar en la administración del aislamiento social en nuestra provincia, más aún cuando no se presentan casos positivos de Covid19 y por ende no tenemos circulación viral según los informes diarios suministrados por la administración que preside; este logro de todos los formoseños, nos impulsan a proponerle una seria de medidas que abran administradamente el actual estatus de la cuarentena».

Aseguraron en ese sentido que se deberían retomar ciertas actividades como las de micro, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos gastronómicos, bares, restoranes, actividades alcanzadas por el cuentapropismo, profesionales, comerciales de variada índole para las cuales deberán establecerse protocolos para cada actividad en particular, que a la par de satisfacer la demanda de atención observe las instrucciones dictadas por las autoridades competentes (distanciamiento social, no superando la cantidad de personas en los lugares cerrados, lavarse las manos, uso de alcohol en gel, barbijos, etc).

Fundamentaron tal pedido en que «la situación de los autónomos, monotributistas y emprendedores en general, micro y pequeños comerciantes de la gastronomía, peluquerías, entre otros ramos deben retomar al trabajo, cumpliendo las precauciones establecidas en el aislamiento, ya que es la única forma de aliviar la tremenda crisis que están atravesando. De no actuarse con premura, se van a perder miles de puestos de trabajo y de autoempleo porque la pandemia llevará vidas y también capitales personales que podrán recuperarse.

Solicitaron además «reestablecer las salidas de esparcimiento y las actividades físicas al aire libre y en los grandes espacios públicos de los que goza el formoseño, debiendo retomarse con horarios y metodologías que deberán forjarse y ser observados por quienes participen en el marco de asegurar los logros alcanzados por todos y que hoy presentan a nuestra provincia junto a Catamarca como los dos únicos territorios libres del virus».

También manifestaron que «en lo que se refiere a los testeos covid19 a los comprovincianos que ingresan al territorio provincial, luego de realizarlos y verificar que no se encuentran infectados por el virus, puedan cumplir con el aislamiento preventivo en sus domicilios particulares -cuando las condiciones edilicias y de seguridad lo aconsejen- o en su defecto en los lugares acondicionados al efecto por la administración provincial, en el entendimiento de que se resguardarán a la par de las condiciones elementales de salubridad e higiene, respetando elementales reglas de privacidad y respeto de derechos elementales. Esta iniciativa, permitiría descomprimir los lugares públicos de aislamiento».

De la misma forma expresaron que «a los efectos de garantizar la transparencia especialmente en el marco de esta extendida emergencia, es imperioso el funcionamiento del Boletín Oficial de la Provincia, en las condiciones que aconsejen las medidas sanitarias y las posibilidades edilicias, con el propósito de la publicidad de los actos de gobierno, que mediante el dictado de decretos y otros instrumentos oficiales avalen distintas medidas del Poder Ejecutivo, ya sea por la propia administración central o por los diferentes ministerios autorizados a realizarlos. Porque en la práctica, la omisión de difusión violenta las instituciones señaladas en la Constitución Provincial impidiendo el control que debe ser ejercido por los otros Poderes del Estado».