Ante la crisis en el sector, piden un fondo no reintegrable para los productores bananeros

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Pánfilo Ayala -director de la Federación Agraria Argentina filial Laguna Naineck- habló de la difícil situación que atraviesan los productores bananeros debido a las heladas y comentó que días atrás solicitaron al gobierno un “fondo no reintegrable”.

“La situación para los productores está complicada, porque nuevamente los fenómenos naturales nos están jugando una mala pasada, el cultivo de banana en su totalidad sufrió secuelas y daños muy grandes en lo que fueron las heladas de junio y de ahora. Tenemos un panorama muy oscuro porque estábamos en plena cosecha y todo se destruyó”, comenzó diciendo Ayala.

Seguidamente indicó que “tras ocho meses de sequía durante el año pasado las lluvias fueron casi normales, pero de igual manera las secuelas se hicieron sentir, a esto se sumaron las heladas que para nosotros es más que grave porque la banana forma parte de la principal economía de la zona”.

“Se suman un abanico de situaciones que siempre cada año nos embretan y no podemos levantar la cabeza como para decir ‘ahora vamos a salir porque producimos bien’, eso desde hace años no sucede y preocupa mucho a los productores, es un quebranto permanente”, aseveró.

Y continuó el mismo: “desde nuestra entidad, luego de la helada de junio remitimos una nota al gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán solicitando que se declare la emergencia agrícola para la banana este año y se dé ayuda mediante un fondo no reintegrable para que el productor pueda sobrellevar esta situación y volver a apostar fuertemente a la actividad, porque es un cultivo semi-intensivo que requiere un buen recurso económico”.

Por otro lado, Ayala fue consultado por los fondos de la emergencia pasada. “Nadie sabe qué pasó con los 40 millones de pesos que llegaron por la emergencia, el gobierno salió queriendo aclarar, pero lo cierto es que ningún productor recibió el dinero, a eso se le sumaron los 20 millones que vinieron por el fondo nacional algodonero que tampoco recibieron”, respondió.

Agregó además que “al pedir esta emergencia corremos el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo que la emergencia pasada y no recibir nada, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante el panorama desolador que viven muchos productores con la totalidad de sus cultivos destruidos”.

Dejó en claro entonces que pese al temor de que el Gobierno “se quede” con alguna ayuda que pueda venir “tuvimos que hacer la gestión y dimos al gobierno de la provincia este instrumento legal que requiere para la emergencia”.

Finalmente, al referirse a la cantidad de productores afectados asintió que “oficialmente los datos hablan de 640 familias, alrededor de poco más de 2.000 hectáreas. El cultivo está en pleno período de cosecha, a mediados de mayo comenzó el grueso de la cosecha, nosotros tendríamos que estar hoy sacando mucha banana, pero la fruta se dañó. Va a ser grave porque al destruirse la planta no puede hacer la fotosíntesis que requiere para el llenado de la fruta”.

