Ante la desidia del gobierno y la falta de respuestas, pobladores salieron a arreglar tramo de la ruta 23

Luego de los reiterados pedidos de pobladores de Colonia El Resguardo a la Dirección de Vialidad Provincial y a los municipios de Palo Santo y General Manuel Belgrano para que arreglen la ruta 23 -específicamente el tramo que va desde dicha colonia hasta Tatú Piré- los mismos decidieron hacer los trabajos por su cuenta, ya que llevan dos años de espera sin tener una respuesta al respecto.

Vale decir que la zona se encuentra intransitable y ya no se logra divisar el “camino”, lo cual dificulta mucho el tránsito en cualquier tipo de vehículo; a esto ahora se sumó un corte de 20 metros por las aguas del riacho lo cual imposibilitaba el tránsito y la gente no podía llegar a sus campos.

Ante esta situación, el domingo último, un grupo de pobladores tomó la determinación de salir a realizar el arreglo pertinente, es así que con una topadora y pala rellenaron la vía para poder pasar.

“Todo lo hicieron a pulmón para poder transitar, es una vergüenza, lastimosamente así estamos, la gente vio la necesidad y salió a hacerle frente”, sostuvo un testigo indignado porque “lamentablemente la gente tiene que ocuparse de hacer lo que le corresponde al gobierno y no solo eso”.

“Los vecinos hicimos el trabajo del gobierno, pedimos a la Municipalidad de Belgrano y de Palo Santi que se ocupen, pero hicieron caso omiso, ellos tienen las maquinarias, los recursos para poder realizar los trabajos como corresponden, pero deciden no escuchar las necesidades de la gente”, contó un poblador del lugar.

Y añadió: ”se trabajó mucho y con gran ingenio. Dicen que sin el campo igual van a subsistir, pero no es así”.

“Todo lo hicimos quienes vivimos en el lugar, no hay intendentes ni concejales que se hagan ver, la gente necesita ingresar a su campo entonces se puso este trabajo al hombro”, añadió.

Finalmente, el hombre expuso que “hace dos años que estamos pidiendo este trabajo, pero nadie nos escuchó. Nos cansamos de esperar”.

“La gente que tiene que ingresar a su campo sacó plata de su bolsillo para comprar el combustible y algunas cosas para hacer este trabajo”, cerró.

