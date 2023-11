Ante la falta de anuncios por parte del Gobierno provincial, ATE indicó que «están preocupados»

Así lo indicó el secretario general de ATE en Formosa, Carlos Villasanti en contacto con el Grupo de Medios TVO, donde al mismo tiempo contó que le han solicitado Insfrán un aumento del 45 por ciento, cifra que consideran ellos, servirá para acercarse al porcentaje de inflación.

Villasanti comenzó diciendo: «más que inquietos, estamos preocupados porque los sueldos no alcanzan, vemos la remarcación de precios que hay y la verdad que es preocupante lo que está pasando».

«Nosotros le hemos realizado un pedido al Gobernador de la provincia, donde solicitamos un 45 por ciento de aumento por lo menos para acercarnos a lo que será la inflación de este año, que superará el100 por cien de inflación», acotó.

«Aún no sabemos de cuánto será la inflación del mes de noviembre, pero ya vemos que superará los aumentos otorgados”, explicó en otro tramo de la entrevista.

Señaló también que, en el caso de los trabajadores municipales, lo que hace es achatar cada vez más los ingresos de los trabajadores municipales que si bien es cierto que el caso de la provincia es diferente porque al mismo tiempo en que se anuncia un aumento en los sueldos también se anuncia un salario mínimo y este está por encima del porcentaje que anuncia Insfrán y esto no sucede en los sueldos de los municipales».

«Vemos un panorama muy gris para los trabajadores del Estado, mucho más aun para los del Estado Nacional porque el nuevo presidente dijo que va a achicar todo y que habrá un nuevo ajuste, es muy preocupante lo que sucederá en el país», cerró diciendo.