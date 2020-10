Ante la falta de pago, odontólogos dejaron de atender a determinadas obras sociales

Compartir

La falta de pago de las obras sociales nacionales en Formosa hizo que los odontólogos dejaran de atender a los afiliados en la provincia. Otros profesionales dejaron de atender IASEP por los altos costos de los insumos frente al atraso en la actualización de monto de las prestaciones.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Odontológica de Formosa, Silverio Larracet, aseguró que solicitaron un incremento de los montos. Grave situación para los pacientes.

“Estamos teniendo inconvenientes con distintas obras sociales, sobre todo las nacionales porque desde que salió el DNU no tienen abiertas sus oficinas, nos manejamos por mail solamente y tienen deuda de hace mucho tiempo, el IOSFA por ejemplo debe desde marzo, inclusive hay otras obras sociales en esa situación, son muchas y no podemos solucionar porque los locales que tienen en Formosa no están abiertos entonces no nos podemos comunicar, nos comunicamos con Buenos Aires y directamente no recibimos respuesta, los intimamos inclusive. Ante esto, les dijimos a los colegas que dejamos de atender ciertas obras sociales porque el costo que están teniendo los insumos odontológicos en este momento son muy altos, todos están a valor dólar y no podemos solventar, sostener nosotros a las obras sociales, no podemos realmente atender”, expuso Larracet.

“Con IASEP sucede de otra manera, nosotros tuvimos una reunión con el doctor Samaniego que es el administrador, estuvimos las tres instituciones odontológicas, el Centro Odontológico, la Asociación de Odontológicos y Aclisa Odontología y llegamos a un acuerdo de atender hasta tres prestaciones por mes; una que incluye el kit de bioseguridad y dos prestaciones más que son restauraciones, extracciones, tratamiento de conducto y atención en niños, son 3 atenciones por cada paciente por mes, con IASEP estamos trabajando regularmente pero no estamos de acuerdo, tenemos un pedido de incremento de aranceles que está en estudio en este momento en Economía, hicimos la presentación, nos recibieron, por lo menos tienen la buena voluntad de recibirnos, podemos hablar, conversar con ellos, hay interlocutores válidos”, destacó.

“En este momento hay colegas que con justa razón dicen que no les conviene atender, que no pueden atender con esos aranceles porque están a pérdida, hay colegas que no atienden y nosotros los entendemos, atienden solamente en forma privada, otros colegas como en mi caso seguimos atendiendo, nosotros tenemos un convenio con las obras sociales que no está roto, no está vencido, tenemos que cumplirlo, yo como presidente de una institución no puedo dejar de prestar atención. No hay deuda con el IASEP además en estos días nos estarían pagando el mes de agosto, facturamos agosto, cobramos los 30 días, el 10 de septiembre como máximo presentamos lo de agosto y entre el 10 y el 15 de octubre ya estamos cobrando, estamos en forma regular y trabajando correctamente”, aseguró.

“Son tres atenciones por cada paciente, pero no hay inconvenientes, si necesitan más eligen otro odontólogo y se hacen atender, no están ateniendo varios colegas, pero con razones justificadas”, expuso.

Expresó además que la complicación con las obras sociales nacionales se da “porque no tenemos interlocutores para hablar, por ejemplo IOSFA nos debe mucho tiempo, desde marzo, es la obra social de las fuerzas armadas, tenemos muchos pacientes pero cambiaron el interventor, ahora vino otro Comandante General de Gendarmería a hacerse cargo y se hizo cargo hace 10 días, se está acomodando, nos van a dar una reunión y estamos esperando, por lo menos en eso podemos ver si solucionamos, pero todo se define en Buenos Aires lamentablemente entonces nosotros preferimos en esos casos donde no tenemos interlocutores suspender la atención, enviamos una nota con corrección y les decimos que hasta tanto no nos puedan recibir y acordar los aranceles éticos nosotros no vamos a seguir atendiendo esas obras sociales, sucede en forma diferente con IASEP y OSDE donde sí nos reciben, hablamos, por lo menos podemos acordar, hablar con ellos”, valoró Larracet.

“Es doloroso lo que sucede, nosotros trabajamos desde marzo y tenemos varios meses de facturación, ellos al afiliado le siguen cobrando todos los meses, pero la están llevando gratis porque no pagan, el afiliado se ve perjudicado, nosotros le decimos que no los vamos a atender si no regularizamos la cadena de pago”, finalizó lamentando la situación que atraviesan los pacientes.