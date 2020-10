Ante la falta de respuestas de IASEP, realizan rifa para niño que necesita cirugía e insumos ortopédicos

Compartir

Karina Valdez, madre de Dariel, un niño formoseño de 5 años que posee patologías muy complejas y requiere aparatos de órtesis (un tipo de prótesis ortopédica), una silla de ruedas que ronda los 400 mil pesos, una cirugía y también sesiones de kinesiología, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que en Formosa se está realizando una rifa de $150 con el fin de juntar fondos para afrontar algunos gastos del menor, teniendo en cuenta que la obra social Iasep, que debe hacerse cargo de todo, no les responde desde hace meses.

El pequeño posee una discapacidad Leucomalacia periventricular, y una discapacidad motriz y por ello fue derivado en avión sanitario en el mes de julio hacia el Hospital Italiano, en Buenos Aires donde aún se encuentran.

“Estamos en Buenos Aires haciendo tratamiento en el Hospital Italiano, Dariel estuvo internado y hace casi 3 meses que se hizo la solicitud de una órtesis y una silla de ruedas, también sesiones de kinesiología domiciliarias de las cuales de ninguna de las 3 coberturas Iasep realizó el pago, por eso en Formosa largamos una rifa solidaria que le están haciendo mis padres porque las sesiones de kinesio salen más de 30 mil pesos, las cuales le cortaron porque no se le abonó a la kinesióloga, las órtesis salen más de 100 mil pesos, es imposible pagarla, tuve que poner un abogado, las sillas de ruedas tienen un valor de casi 400 mil pesos, es imposible que la paguemos nosotros”, explicó Valdez.

“Desde hace 3 meses que reclamamos y no tenemos respuestas de Iasep, desde julio estamos acá a la espera de la cirugía para mi hijo porque él presenta una discapacidad motriz, tiene un certificado de discapacidad así que tendría que cubrir el 100%, no nos responden de IASEP, él está a la espera de la cirugía con dolores de piernitas, se le duermen los piecitos, le están colocando botox en las piernitas pero no le sirven de nada porque no tiene las órtesis que necesita para mantener las piernas”, detalló.

“Nosotros necesitamos la cobertura, es imposible que juntemos la plata, si bien la rifa es para pagar la kinesiología no llegamos para cubrir todo lo que sean los insumos ortopédicos ni la silla de ruedas que él necesita y de IASEP no tenemos respuestas, de Casa de Formosa nos dicen que no mandan la plata desde Formosa, mis padres van a la obra social pero no nos dan respuestas, les dicen que vuelvan al otro día por eso puse un abogado a ver si puedo tener una solución más rápida porque no tengo respuestas, mi hijo necesita estos insumos sí o sí o sino no lo pueden operar. Hace meses estamos así, es una criatura de 5 años que tiene una discapacidad, que se tiene que operar y lamentablemente no le podemos hacer la cirugía porque la obra social no nos responde”, lamentó la mujer.

“Hablé con la gente de IASEP por teléfono, me dijeron que en una semana gestionaban, que estaban tramitando y que habían hablado con la casa ortopédica, pero pasó un mes y todo sigue igual, hablé con la casa ortopédica y me dicen que por lo menos 70 mil pesos debemos entregar sí o sí, no pueden hacer los insumos ortopédicos que el nene necesita, ni siquiera la cirugía pagaron que es algo mínimo, son 30 mil pesos y ni eso cubría”, dijo.

“A mi hijo están tratando de salvarle la pierna izquierda, tiene una discapacidad, el tendón está muy acortado por lo tanto tiene una pierna más corta que la otra, tiene dolor y nosotros vivimos en la guardia porque le duele, le colocan toxinas, a veces le ponen diclofenac, le hacen un suero con diclofenac para calmar el dolor, le salen edemas en los pies, es una criatura la que está sufriendo y a la par nosotros como padres, da bronca que no den respuestas, que no te digan nada, hace 3 meses que estamos esperando, es desde fines del mes de julio que estamos así y no nos dan respuestas, estamos terminando octubre y es una vergüenza que hagan esto”, lamentó.

Quienes deseen colaborar con la compra de la rifa pueden comunicarse a los números 3704-547763 y 3704-766613. La rifa que vale 150 pesos tiene 4 premios y se sortea el viernes 13 de noviembre por quiniela nacional nocturna.