Ante la Nación, Luis Naidenoff gestiona medios de transporte para facilitar el ingreso de los varados

El Senador Nacional por Formosa solicitó al Ministerio de Transporte de la Nación medios de transporte para aquellos formoseños que tengan dificultades logísticas o económicas para regresar a Formosa en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

En una nota dirigida al Ministro Mario Meoni, Naidenoff pide gestionar “la prestación de servicios de micros de larga distancia, móviles oficiales o combis a cargo del Estado Nacional, con el objetivo de trasladar a los ciudadanos que se encuentran en distintos puntos del país y fueron autorizados ingresar a Formosa”. Todo bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

“Como es de público conocimiento el transporte interprovincial no está habilitado en mi provincia, por lo tanto la inmensa mayoría de los ciudadanos formoseños no está en condiciones de afrontar los costos de traslados en móviles particulares”, explicó Naidenoff.

“Considero oportuno se articule con la Provincia de Formosa la coordinación de fechas de ingresos y viajes desde los distintos puntos del país, para poder lograr el objetivo aquí planteado de manera segura para todos”, indicó.

Para el legislador formoseño “brindar este servicio de emergencia de manera gratuita se funda estrictamente en una mirada humanitaria, la cual debe ser el pilar fundamental que rija la gestión de todo lo referido al contexto particular que nos atraviesa”.

“Debemos aunar esfuerzos entre todos, miles de formoseños atraviesan una situación límite desde lo económico y, después de tanto tiempo de espera, lo mejor que podemos hacer es despejar el camino de regreso de obstáculos”, afirmó.

“Esta es la única manera de hacer posible que miles de ciudadanos que ya tienen fecha de retorno puedan compartir las fiestas en familia después de meses de alejamiento e incertidumbre”, concluyó.

