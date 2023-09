Ante la ONU, Alberto Fernández pidió levantar los bloqueos a Cuba y Venezuela y criticó al FMI

El presidente Alberto Fernández brindó un discurso ante la Asamblea General de la ONU con fuertes críticas al Fondo Monetario Internacional, a raíz de la suba de tasas y la aplicación de sobrecargas a países endeudados como Argentina. También volvió a condenar “el bloqueo contra Cuba” y las sanciones sobre Venezuela.

El Presidente volvió a mencionar los problemas que afronta el mundo, entre ellos, el cambio climático y las consecuencias de la pandemia: “Al hablar ante esta Asamblea, me siento en la obligación de expresarme con absoluta franqueza. Los problemas del mundo exigen soluciones. Ya diagnosticamos los problemas. No podemos seguir hablando de ellos mientras caminamos en una cornisa. Los riesgos de perpetuar este presente son muy altos”.

“Es hora de promover la justicia social en el mundo”, resaltó al apuntar contra el FMI, organismo internacional al que cuestionó durante su discurso: “No puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. En ese contexto, resulta vergonzoso que aún hoy apliquen sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda externa. Irónicamente, financian a Ucrania en medio de la guerra, y en medio de la guerra le aplican sobrecargos a los intereses que le cobran. Necesitamos un nuevo marco de tratamiento de las deudas soberanas que tenga como norte el desarrollo con justicia social. La experiencia muestra que cuando se asfixia a un pueblo con la eterna condena del endeudamiento, sus fuerzas fenecen, las crisis sociales se potencian y las deudas se vuelven incobrables”.

Sobre Argentina, recordó el cumplimiento de 40 años en democracia donde “la promoción y protección de los derechos humanos han sido parte fundamental del camino transitado”. Y añadió: “Hoy UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Museo Sitio de Memoria ESMA, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que la dictadura perpetró sus mayores atrocidades. Preservando activa la memoria que quieren ocultar los negacionistas, evitaremos que ese tiempo de dolor se repita. Frente a esos delitos de lesa humanidad nuestra salida no fue la venganza sino la Justicia”. “Nuestra región se encuentra frente a una oportunidad histórica. Cuenta con la energía y los alimentos que el mundo demanda. Nuestro desarrollo depende de que tengamos la capacidad de aprovechar esos recursos. Es preciso que trabajemos conjuntamente para llevar a cabo obras de infraestructura que nos permitan competir industrialmente desde esta región”, resaltó.

En el último tramo de su alocución, recordó que Argentina se opone “a la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias”. “La perpetuación del bloqueo contra Cuba es inadmisible”, sentenció.

“Año tras año esta Asamblea General reclama por una abrumadora mayoría la necesidad de poner fin a dicho bloqueo. Asimismo, solicitamos una vez más la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional”, agregó Fernández y replicó su postura con Venezuela: “Deben cesar de inmediato las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Su prolongación en el tiempo solo lastimó las condiciones de vida para sus habitantes y condujo al exilio a millones de venezolanos que emigraron de su patria buscando una vida mejor”.

“Quiero reafirmar también los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte integrante del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace casi dos siglos. De conformidad con las resoluciones de esta Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización, la forma de resolver la situación colonial de las Islas es a través de las negociaciones de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido”, agregó.

Relacionado