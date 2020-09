Ante la suba de casos en la región, Romero Bruno instó a la población a colaborar con el sistema de salud

Compartir

Durante el parte de prensa de este jueves, el director de Epidemiología y del Hospital Central de Formosa, Dr. Mario Romero Bruno, comentó qué acciones se llevarían a cabo en el caso de que existiese circulación viral de coronavirus en el territorio; a la vez que instó a la comunidad a extremar las medidas de prevención ante el aumento de casos positivos en la región.

El médico informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que es posible que no se pueda volver a la normalidad que había antes del coronavirus recién hasta el año 2022, por lo que se deberá continuar con las medidas preventivas que se implementaron y que son eficientes, tales como el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado frecuente de manos.

En este sentido, ahondó en que “la enfermedad nos cambió la vida a todos y es algo con lo que tendremos que aprender a vivir. Evitar el contagio es una responsabilidad individual”.

Al ser consultado sobre una posible circulación viral en la ciudad de Clorinda, ante un nuevo caso positivo a COVID-19, Romero Bruno afirmó que “no hay transmisión comunitaria en toda la provincia”, pero que los casos confirmados de coronavirus deben mantener a la población en alerta, sobre todo por el incremento de éstos en la región.

Asimismo, agregó que se están investigando los nexos epidemiológicos del mencionado caso y que “el riesgo, al no identificar un contacto estrecho, o que no haya viajado en los últimos 14 días, es alto, y hace pensar que pudiera existir una situación de mayor riesgo; si no es hoy, puede ser mañana, tenemos que estar preparados”.

Romero Bruno convocó a una mayor toma de conciencia y a “valorar” la situación sanitaria de la provincia de Formosa. “Venimos repitiendo las recomendaciones de prevención, comparados con el resto de la región y el país nosotros estamos en una situación privilegiada y la tenemos que cuidar. Los resultados que obtuvimos hasta el momento son buenos, no hay transmisión comunitaria en toda la provincia y los focos que estamos analizando son para contener cualquier situación”, subrayó.

Asimismo, lamentó el “relajamiento” de los medios masivos de comunicación, que tienen la responsabilidad de informar e insistir con las medidas de prevención, las cuales hasta no haber una vacuna efectiva, son las que mantendrán a salvo a la comunidad.

“Para evitar enfermarnos, tenemos que prevenir, no es broma lo que está sucediendo y no tomamos conciencia de lo que está pasando afuera. Los medios de comunicación masivos le están dando menos transcendencia a lo que está pasando fuera de nuestra provincia o el resto del país”, subrayó.

Plan de mitigación

Romero Bruno explicó que en el caso de que finalmente exista circulación viral de la enfermedad en Formosa, se entrará en un plan de mitigación. “En principio, se comenzará a realizar una búsqueda intensiva de cada contacto, se aislará a todos los posibles, se aumentarán los hisopados y, sobre todo, se debe tener a los servicios de salud preparados para atender los casos que pudieran ir surgiendo, y que están preparados”.

“Como el incremento de casos suele ser rápido, nuestro servicio de salud está preparado para eso, fundamentalmente con el equipo de protección personal, y evaluando la gravedad de los casos, que al ser positivos son trasladados al Hospital Interdistrital Evita”, continuó.

Sobre el final, precisó que las acciones detalladas son las que se realizan en el mundo al no haber vacunas aún y donde, sobre todo, la prevención es una herramienta necesaria.