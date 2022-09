Ante la suba de la inflación, el Banco Central elevó la tasa de interés por novena vez en el año y la llevó al 75%

Compartir

El Banco Central (BCRA) volvió a subir las tasas de interés referenciales para la economía local, acorralado por una inflación que ratificó ayer que no da tregua, los compromisos asumidos con el FMI para ir llevándola a términos reales “positivos” y la necesidad de ayudar a los bancos a atraer depósitos en pesos para asegurarse una demanda sostenida de los instrumentos de esterilización que ofrece (Leliqs y pases pasivos) ahora que el “dólar soja” lo obliga a una mayor emisión, molesta en tiempos en que los dos años de borrachera monetaria, “pasan factura” vía los índices de precios.

La entidad que conduce Miguel Pesce resolvió elevarlas en otros 5,5 puntos, por lo que llegan al 75% nominal anual (107% efectivo anual) tanto para las Leliqs que coloca para retirar parte de los pesos con los que inundó el mercado en los últimos años como para los depósitos minoristas a plazo fijo tradicionales, que vienen de mostrar una buena respuesta en el último mes a este tipo de estímulos (que había trepado 8,5% el mes pasado) creciendo en más de $450.0000 millones (unos $22.000 millones por jornada) desde que se dispuso.

Se trata de rendimientos que implican una retribución del 6,2% mensual promedio para este tipo de inversiones.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado (los que superan los $10 millones) la tasa mínima garantizada quedó establecida en 66,5% nominal anual, según informó la entidad.

De este modo no sólo las ajustó al alza por novena vez en lo que va del año, lapso en que las duplicó ya que habían los habían iniciado en el 37% y 38% nominal anual, sino que las incrementó tres veces en 22,5 puntos en total en apenas 45 días, dato que habla a las claras del nivel que alcanzó la crisis de reservas e inflacionaria.

“Indudablemente el mal dato de agosto puso presión al BCRA que quedó obligado a decidir una nueva y fuerte suba de tasas y se queda sin espacio para desacelerar la tasa de devaluación por debajo del ritmo actual (6,5% mensual) para no profundizar la apreciación del tipo de cambio real”, advertían desde Delphos Investment.

Con esta decisión coloca estos rendimientos, en términos efectivos, por encima de la inflación por primera vez en largo tiempo. Vale aclarar que el cálculo “efectivo” parte de considerar la reinversión consecutiva del capital invertido inicialmente y los intereses que se vayan embolsando durante un año, cuenta que supone que la Tasa Efectiva Anual (TEA) sube a 107,4% para las Leliqs a 28 días y al 107,15 para los plazos fijos tradicionales que se pacten a 30 días.

Eso aunque, de alguna manera, estuvo limitada por la decisión que tomó el BCRA de establecer un corredor de tasas para la política monetaria y financiera, por el cual dicho rendimiento no puede superar el que otorgue la Letra de Tesoro de corto plazo. “Vale recordar que la tasa a la que se colocó la Letras de Descuentos a 100 días en la última licitación fue 75%, por lo que la tasa de Leliqs y la de plazos fijos la iguala y pasa a estar a un mes vista del -2,2 al +3% en términos efectivos anuales para la Leliq y de -3,3 a + 2,9% en el caso del plazo fijo tradicional”, apuntaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Por lo pronto el BCRA explicó en un comunicado que juzgó necesario incrementar una vez más la tasa de política monetaria tras los datos de inflación de agosto conocidos ayer. “Se redujeron respecto a julio pero se sostuvieron un nivel elevado respecto a los meses previos”, admite.

La autoridad monetaria además avisó que “continuará calibrando la tasa de interés de política en el marco del proceso de normalización de la política monetaria en marcha, prestando especial atención a la evolución pasada y prospectiva del nivel general de precios y a la dinámica del mercado de cambios”.

