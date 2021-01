Ante las altas temperaturas, recomiendan a la población que no ingrese a ríos ni otros espejos de agua

Compartir

Ante el periodo de las vacaciones de verano y las altas temperaturas, desde la Jefatura de Policía, a través del Cuerpo de Bomberos, se recomienda a la población en general no ingresar a ríos, riachos, lagunas, represas de agua, teniendo en cuenta que no están habilitados como balnearios.

En este sentido, efectivos de diferentes dependencias policiales, tanto de capital como interior, desplegaron diferentes operativos a fin de evitar el ingreso a otros espejos de aguas para mitigar el calor.

A raíz de la peligrosidad que representa estos espejos por el desconocimiento general respecto a la profundidad, caudal o intensidad de las corrientes de agua (remolinos), se pide no poner en riesgo de manera innecesaria la vida de otras personas, solicitando la colaboración de la comunidad formoseña, para evitar hechos graves.

En caso de urgencias o emergencias, comunicarse a la línea gratuita 911, sólo en un caso real de emergencia, recuerde que alguien más puede necesitar auxilio mientras se atienden llamadas falsas o molestias.

También se puede comunicar directamente al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa: 4428-888.

