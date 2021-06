Ante leve descenso de contagios, los cuidados sanitarios individuales deben reforzarse

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini, pidió a la población reforzar los cuidados para continuar desacelerando los contagios. A la vez, informó que 153 personas se encuentran transitando un cuadro grave por coronavirus.

“Estamos viendo en estos últimos días un descenso en el número de contagios, eso no significa que sea una tendencia definitiva y que por eso haya que relajarse y no cumplir las medidas sanitarias. Justamente ahora debemos insistir en los cuidados y que esta tendencia se efectivice”, comenzó el especialista; asimismo, recalcó que “esto se debe a las medidas implementadas”.

En este sentido marcó que, de disminuir la curva de contagios, “no quiere decir que los casos más graves no puedan subir”, ya que éstos aparecen cinco y siete días después del diagnóstico positivo.

El profesional resaltó el rol de la vacunación y sostuvo que la mejor forma de prevenir es cuidándose, para evitar contagiarse.

Pacientes en UTI

De los 9.006 casos activos en Formosa, 153 atraviesan un cuadro grave por coronavirus y requieren de una cama en alguna Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del sistema público de salud, informó Bibolini.

Acto seguido, valoró que “hasta ahora no hemos tenido sobresaturación del sistema como hay en otros lugares y esto se debe al aumento paulatino de las terapias en todo este tiempo que ganamos desde el año pasado”.

Finalmente, resaltó que desde el inicio de la pandemia “todas las personas que han requerido terapia intensiva, tienen al alcance una cama. No queremos llegar a una situación en que no podamos ofrecerles ese servicio, por eso insistimos en el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

